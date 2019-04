Berichtssaison positiv Schuldendaten der EU Nord Stream 2 vs. Weber

Credit Suisse mit Gewinnanstieg

Deutz steigert Ergebnis und Umsatz

Novartis hebt Gewinnprognose an

Akzo verfehlt mit Gewinnanstieg Prognosen

SAP hebt Prognosen nach Gewinnsprung an

Wirecard und Softbank starten strategische Partnerschaft

Huawei erhält im UK begrenzten Zugang zu 5G

Texas Instruments und EBAY übertreffen Erwartungen

Twitter überrascht positiv mit mehrnNutzern

Verizon übertrifft Gewinnerwartungen

Coca Cola setzt mehr um als erwartet

Zuversicht bei Procter & Gamble steigt für Gesamtjahr

United Technologies mit Umsatzsprung

Hasbro mit Umsatzplus und Gewinn

Harley Davidson mit Gewinnrückgang

Volvo übertrifft Gewinnerwartungen

der Ukraine, die uns bereits drohte, den Gashahn abzudrehen (Russland nie!),



von Polen, das wertetechnisch in der EU abgedriftet ist und Deutschland mit Reparationsforderungen überzieht



und von den USA, die nicht ansatzweise Vertragssicherheit liefern, uns als Feind klassifizieren und Handelskrieg androhen (ist dann Gasversorgung ein Drohmittel),

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1216 (07:12 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.1192 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 111.83. In der Folge notiert EUR-JPY bei 125.41. EUR-CHF oszilliert bei 1.1440.Die aktuelle Berichtssaison setzt bezüglich der zum Teil im Vorwege angepassten Erwartungen positive Akzente bei wenigen negativen Ausnahmen. Damit sind die Befürchtungen, die insbesondere im Dezember 2018 an den Märkten in selten gekannter Form voll diskontiert wurden, als weitgehend unbegründet konterkariert worden. Kommenwir zu den Fakten der letzten 24 Stunden:Damit ist die Bewertung an den Aktienmärkten fundamental gut unterfüttert! Das gilt umso mehr, als dass das Thema Zinsen im Gegensatz zu 2018 entschärft ist.Die Verschuldung der meisten europäischen Länder ist per 2018 zurückgegangen. Das ist zunächst einmal positiv. Wie üblich gibt es aber auch Ausnahmen, die nicht überraschen. Italien und Griechenland machten laut Eurostat keine Fortschritte.Der Schuldenstand in Griechenland kletterte laut Eurostat auf 181,1% im Verhältnis zum BIP. 2017 waren es 176,2%. Die Erhöhung geht vor allem auf Kredithilfen der Europartner zurück. Die Regierung in Athen will Milliardenkredite des IWF vorzeitig zurückzahlen. Ergo ist der Wert dieser Bruttoverschuldung voraussichtlich erheblich überzeichnet. Die Daten vom IWF per 2018 mit einer Neuverschuldung Athens in Höhe von 0,5% des BIP bei 2,1% Wachstums lassen keine andere Interpretation zu. Demnach hätte der Schuldenstand in Prozent des BIP fallen müssen. In dieser Frage sind wir nahe am IWF und weit entfernt von Eurostat.In Italien erhöhte sich der Schuldenstand auf 132,2%. 2017 waren es 131,4%. Da ist das endogene Problemgrößer, daman mit konsumtiv geprägter Politik Zukunft generieren möchte. Fakt ist, dass genau dieser Ansatz das SchuldenproblemItaliens begründete. Insgesamt fiel der Wert für die 19 Länder der Eurozone 2018 auf 85,1% des BIP. 2017 waren es noch 87,1% des BIP.Welch ein erfrischender Unterschied zu den USA. In der Eurozone hat das Wachstum weitgehend selbsttragende Kräfte, erkennbar an der Reduktion der öffentlichen Verschuldung in Prozent des BIP, in den USA eben nicht! Dieser qualitative Unterschied ist massiv und nicht ansatzweise an Märkten in sachlich unbestechlicher Formdiskontiert.Der Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber (CSU), will den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 verhindern. Er stellt sich gegen die Bundesregierung, die die Gasleitung als Beitrag zur Versorgungssicherheit verteidigt.O-Ton Weber: "Ich bin gegen dieses Projekt. Es ist nicht im EU-Interesse. Als Chef der EU-Kommission werde ich alle möglichen Rechtsmittel anwenden, um Nord Stream 2 zu verhindern", sagte Weber der "Polska Times".Auf den Widerspruch zur Bundesregierung angesprochen sagte er: "Ich bin nicht der deutsche Kandidat für die Spitze der EU-Kommission, sondern ein Kandidat der EVP." Die Leitung umgeht Polen und Ukraine. Sie verdienten dann nicht mehr am Transit. Die USA sind dagegen, da sie eine zu große Abhängigkeit der Europäer von Russland befürchten und selbst Flüssiggas nach Europa exportieren wollen.Also Herr Weber will, dass die Versorgungssicherheit Europas von dem Wohlwollenabhängig machen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Da schlägt es dem Fass den Boden aus und man bleibt fassungslos zurück! Mehr gibt es nicht zu sagen!Laut Erstschätzung sank das Verbrauchervertrauen der Eurozone per April von -7,2 auf -7,9 Punkte. Die Prognose lag bei -7,0 Zählern. Niederlande: Das Verbrauchervertrauen legte per 04/19 von -4 auf -3 Punkte zu. Verbraucherausgaben stiegen per 02/19 um o,9% nach zuvor 1,0%.Die Hauspreise nahmen laut der Analyse der FHFA per Februar im Monatsvergleich um 0,3% nach zuvor 0,6% zu. Im Jahresvergleich kam es zu einem Anstieg um 4,9% nach zuvor 5,6%. Der Absatz neuer Wohnimmobilien legte per März im Monatsvergleich um 4,5% auf 692.000 Objekte in der annualisierten Darstellung zu (Prognose -2,5%, 650.000). Der Richmond Fed Composite Index sank per April 2019 von zuvor 10 auf 3 Punkte.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das eine neutrale Haltung in der Währungsrelation EUR/USD favorisiert. Erst ein Ausbruch aus der Bandbreite 1.1100 - 1.1400 eröffnet neue Opportunitäten.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefanalyst der Solvecon Invest GmbH Hinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.