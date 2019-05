GFMS Refinitiv - Für Silber besteht noch Hoffnung

In einem Interview mit Kitco News am Rande der Mines und Money Conference in New York sagte Johann Wiebe, leitender Metallanalyst bei GFMS Refinitv, dass sich drei Faktoren positiv auf den Silberpreis auswirken werden: ein Rückgang des Silberangebots, besonders aus Minen; ein Anstieg der Investmentnachfrage, besonders nach Barren und Münzen; und ein potenzieller Zuwachs in der industriellen Verwendung.Auf der Angebotsseite gibt es laut Wiebe noch genügend Silber auf dem Markt. Aus diesem Grund haben wohl die Bergbauunternehmen ihre Silberproduktion etwas heruntergeschraubt, damit das vorhandene Silber zuerst von Investoren absorbiert wird.Das Wachstum der Nachfrage beim Silberschmuck wird seiner Meinung nach in diesem Jahr wieder steigen, doch nicht so stark wir noch letztes Jahr. Auch bei der Investmentnachfrage sieht Wiebe Potenzial nach oben.Was die Preisentwicklung der Edelmetalle angeht, hat Wiebes Ansicht nach Silber das größte Aufwärtspotenzial, aber auch für Platin sollte es gut aussehen.© Redaktion GoldSeiten.de