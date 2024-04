Michael Gentile: M&A wird weiter ein wichtiges Thema sein

Die Bergbauunternehmen werden zu immer mehr Fusionen und Übernahmen (M&A) gedrängt, sagt Michael Gentile, Mitbegründer von Bastion Asset Management gegenüber Kitco Mining. Der Bergbausektor boomt. Gold hat in diesem Jahr mehrere Allzeithochs erreicht, Kupfer ist um 17% gestiegen. Auch bei Fusionen und Übernahmen geht es aufwärts.In diesem Jahr gab es mehrere große Bergbautransaktionen: Osino Resources und Yintai schlossen einen Deal im Wert von 368 Millionen Dollar ab, und Alamos Gold und Argonaut Gold gaben einen Deal im Wert von 325 Millionen Dollar bekannt. Schlagzeilen machte in der letzten Woche das unaufgeforderte Übernahmeangebot der BHP Group für Anglo American. Der Preis hätte 39 Mrd. Dollar überstiegen. Das Interview wurde vor der Absage durch Anglo aufgezeichnet.Gentile erklärt M&A werden weitergehen. "Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. In erster Linie ist der Mangel an betriebsbereiten Projekten an hochwertigen Standorten auf einem Rekordtief. In den letzten 10 bis 15 Jahren wurde dramatisch wenig in Bergbau und Erschließung investiert. Es gibt zwar Projekte, die gebaut wurden, aber die meisten haben das Budget weit überschritten, so dass die Baukosten für diese Projekte von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr steigen, so dass es viel billiger ist, Projekte zu kaufen, die fast fertig gebaut sind," führt er weiter aus.Der Grund für das Übernahmeangebot an Anglo American sei laut Gentile die niedrige Bewertung. "Im Fall von BHP [...] ist es eine viel billigere Wette, vor allem angesichts des niedrigen Aktienkurses. Man kann produzierende Anlagen [...] für vielleicht 30% bis 40% der Kosten kaufen, die man für den Bau einer neue bezahlen würde. Das ist der Grund, warum all diese betriebsbereiten Projekte [...] von der Börse genommen werden."© Redaktion GoldSeiten.de