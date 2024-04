SPDR mit instabilem Anstieg in KW 17

Die 17. Kalenderwoche bot einen weiteren Zuwachs für die Bestände des weltweit größten Gold-ETFs SPDR Gold Trust. Allerdings wurde das Wachstum von einem Rückgang am Freitag letztendlich etwas gedrosselt.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 832,19 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 831,90 Tonnen gewesen. Über das Wochenende verharrte der ETF auf diesem Niveau. Von Montag auf Dienstag legte er zunächst um 1,73 Tonnen zu, von Mittwoch auf Donnerstag um 1,15 Tonnen. Mit einem Sprung von -2,59 Tonnen verlor der Goldfonds dann zum Ende der Woche wieder an Schwung. Der Preis pro Unze gab weiter nach und beendete die Woche bei 2.343,10 $, was jedoch den Wochenhöchststand darstellte.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 22. April: 831,90 t• 23. April: 833,63 t• 24. April: 833,63 t• 25. April: 834,78 t• 26. April: 832,19 t© Redaktion GoldSeiten.de