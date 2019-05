Edelmetalle bereiten sich auf Rally vor

Obgleich viele Edelmetallinvestoren aufgrund der aktuell niedrigen Preise besorgt sind, so denke ich, dass sich Gold und Silber auf eine deutliche Rally vorbereiten, während der Markt zeitgleich für einen Crash gerüstet ist. Warum? Weil die allgemeineren, technischen Marktindikatoren im Vergleich zum Edelmetallmarkt auf gegensätzliche Extrema getrieben wurden. Wenn einer steigt, fällt der andere. Und wir müssen uns ebenfalls daran erinnern, dass Gold und Silber als Angsthandel agieren, wenn die Bedingungen am Markt bedrohlich werden.Und wenn Sie nicht glauben, dass es an den Märkten langsam hässlich wird, dann sollten Sie die volatilen Preisbewegungen einiger bekannter Aktien betrachten. Ich bin immer wieder von den wahnwitzigen Kursbewegungen einiger Aktien am Markt überrascht. Obwohl die Fundamentaldaten seit einiger Zeit keine sonderlich große Rolle bei der "Preisfestlegung" der Aktien spielen, scheint es keinen ersichtlichen Grund zu geben, warum sich die Aktien heutzutage derartig entwickeln.Bevor ich also die Analyse der allgemeinen Märkte mit den Edelmetallen vergleiche, möchte ich Ihnen zwei Beispiele für die Kursbewegungen von Unternehmensaktien der letzten zwei Tage zeigen und warum die Investoren heutzutage vollkommen verrückt und irrational geworden sind.Für diejenigen, die das Unternehmen ROKU nicht kennen: Es ist eines der Streaming-Unternehmen, das mit Kabel und Satellit konkurriert. Es scheint, als hätten es viele Kabel- und Satellitkunden satt, die hohen Kosten in Höhe von 150 bis 200 Dollar im Monat für Ihre Fernsehunterhaltung auszugeben. Also ersetzen sie diese mit ROKU via YouTube TV, Hulu, Netflix, etc.Am Donnerstag veröffentlichte ROKU seine Finanzzahlen für das erste Quartal 2019; laut einiger Analysten war es ein großartiges Quartal. Ich beobachtete die Kurse an diesem Tag, als ROKU vor Börsenöffnung um 5 Dollar stieg und bis zum Ende des Tages um weitere 13 Dollar nach oben schoss:An nur einem Tag stieg die ROKU-Aktie nicht nur um mehr als 18 Dollar, sondern erhöhte seinen Marktanteil auch noch um 2,1 Milliarden Dollar. Wie viele Aktien steigen an einem Tag um 28%? Nun, ich kann mich nicht daran erinnern, dass XEROX jemals an einem einzigen Tag in den 1980er, 1990er oder 2000er Jahren um 28% gestiegen ist. Ich habe die XEROX-Aktie nicht derartig genau betrachtet, doch während des großen Technik-Booms Ende der 1990er Jahre, habe ich bei XEROX an keinem Tag eine Kursbewegung um 18 Dollar beobachten können.Nichtsdestotrotz meinten einige Analysten, dass die große Kursbewegung an diesem Tag einem "großartigen" und "einwandfreien" Quartal zuzuschreiben gewesen wäre.Während ich ungläubig zusah, wie eine Aktie an einem einzigen Tag aufgrund der Finanzzahlen um 28% stieg, entschied ich mich dazu, die Artikel der Analysten sowie den Bericht des Unternehmens für Q1 2019 zu lesen. Der erste "angebliche" Analyst meinte, dass die ROKU-Aktie aufgrund eines "großartigen Quartalsberichts" gestiegen sei. In diesem Bericht werden Profit und Verlust des Unternehmens dargelegt.Nun, laut ROKUs Quartalsbericht verlor das Unternehmen im ersten Quartal des Jahres 10,7 Millionen Dollar, wie unten im Rot markierten Bereich gezeigt wird. Jedoch erklärten die Analysten, dass es ein geringerer Verlust gewesen sei, als prognostiziert wurde. Wirklich? Nun macht mal halblang. Hier ist ROKUs Bericht: