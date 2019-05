Mehr als 4.000 Unternehmen sind in Dubais Goldsektor tätig

Einem Bericht zufolge, der von der arabischen Behörde für Gewerbeanmeldung und Lizenzierung, einer Abteilung des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung, veröffentlichte wurde, operieren insgesamt 4.086 Unternehmen in Dubais Goldsektor.Insgesamt wurden 2.498 Lizenzen für die Schmuckherstellung von Gold und Silber sowie 1.184 Lizenzen für den Handel von Gold und Edelmetallen ausgegeben, so berichtet Gulf News . Weitere 392 Lizenzen gab man für Goldschmiede, sieben für Gold- und Edelmetallgießereien sowie fünf für Goldverwertung aus.Ebenso ging aus dem Bericht hervor, dass die indischen Bürger an der Spitze der Top 10 Nationalitäten stehen, die Investitionen in den Goldsektor tätigen, gefolgt von Pakistan, dem Vereinigten Königreich, Saudi-Arabien, der Schweiz, Oman, dem Jordan, Belgien, dem Jemen und Kanada. Insgesamt investieren 62.125 Investoren in die dortige Goldbranche, davon 60.012 Geschäftsmänner und 2.113 Geschäftsfrauen.Die Branche bietet den Bürgern Dubais Goldimporte aus etwa 30 Ländern, während zeitgleich die Nachfrage von Touristen gedeckt wird.© Redaktion GoldSeiten.de