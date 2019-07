Gold stabilisiert sich; Fokus auf US-BIP-Daten

Der Goldpreis stabilisierte sich am Freitag, nachdem er in der vorherigen Sitzung ein Wochentief erreichte. Die Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik der führenden Zentralbanken gaben ihm etwas Aufschwung, während Investoren die Daten zum US-Wirtschaftswachstum erwarten, die heute noch veröffentlicht werden, so Reuters Der Metall sank diese Woche bisher um 0,6%, wodurch der erste wöchentliche Verlust seit drei Wochen in Aussicht stehe. "Die positive Einstellung zu Gold wird durch die Erwartungen einer allgemeienen geldpolitischen Lockerung der wichtigen weltweiten Zentralbanken angetrieben, unter anderem die US Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB)", so Heng Koon How, Leiter der Marktstrategie in Singapurs United Overseas Bank.Martteilnehmer sehen nun dem Treffen der US-Zentralbank am 30. -31. Juli entgegen, in dem erwartet wird, dass sie die Zinssätze um mindestens 25 Basispunkte senkt. Die EZB ließ ihre Zinssätze währenddessen vorerst unverändert.Schwächere Long-Positionen auf dem Markt würden sich Sorgen machen und vor der Sitzung des US-Offenmarktausschusses eher verkaufen, weil der Markt einen zu milde Federal Reserve eingepreist hätte, die mit Verweis auf die EZB enttäuschen könnte, so Stephen Innes von Vanguard Markets.Der Dollar-Index hielt sich nahe eines 2-Monatshochs aus der letzten Sitzung, was den Goldbesitz in anderen Währungen teuer macht. Die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt, die im Verlauf des Tages erwartet werden, sollen zeigen, dass das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal von 3,1% auf 1,8% sank.© Redaktion GoldSeiten.de