Triumph Gold Corp. informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen

Vancouver, 26. Juli 2019 - Triumph Gold Corp. (TSX-V: TIG) (OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) freut sich, nachfolgend aktuelle Informationen zum Unternehmen zu präsentieren.Das Unternehmen hat vor kurzem eine Privatplatzierung durchgeführt und daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 5.122.913 Dollar generiert (2.960.315,40 Dollar über Flow-Through-Aktien und 2.162.597,85 Dollar über Non-Flow-Through-Aktien). Es wurden insgesamt 6.041.460 Flow-Through-Einheiten zum Preis von 0,49 Dollar pro Flow-Through-Einheit und 6.178.851 Einheiten zum Preis von 0,35 Dollar pro Einheit begeben. Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Finanzierung eine Provision (Finder's Fees) in Höhe von insgesamt 130.840,70 Dollar entrichtet und 241.259 Finder's Warrants begeben. Jeder Finder's Warrant berechtigt innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens. Der Ausübungspreis beträgt 0,60 CAD pro Aktie (weitere Einzelheiten siehe PM Nr.19-13 vom 24. Juli 2019). Triumph Gold plant, den Erlös aus der Platzierung für betriebliche Zwecke sowie für Explorationsarbeiten in seinem Konzessionsgebiet Freegold Mountain zu verwenden. Dieses Konzessionsgebiet, an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt, liegt im Yukon und ist auf dem Straßenweg erreichbar.Die vom Unternehmen für 2019 vorgesehene Phase-I-Bohrkampagne (siehe PM Nr.19-10 vom 18. Juni 2019) ist zu rund 50 % abgeschlossen. Im Rahmen der Bohrkampagne soll ein mineralisiertes Porphyrsystem erkundet werden, das sich unterhalb jener Bereich befindet, wo in den Jahren 2017 und 2018 eine Brekzienformation mit hochgradiger Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung durchteuft wurde (z.B. 315 Meter mit 1,1 g/t Au, 5 g/t Ag, 0,27 % Cu und 0,02 % Mo; siehe PM Nr.18-09 vom 12. September 2018).Im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan gewährt das Unternehmen 2.850.000 Optionen, die an Führungskräfte und Direktoren des Unternehmens begeben werden. Die Optionen werden zum Preis von 0,55 Dollar begeben und müssen innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden. Die Aktienoptionen werden zu 25 % mit sofortiger Wirkung, zu 25 % nach sechs Monaten, zu 25 % nach zwölf Monaten und zu 25 % nach achtzehn Monaten zugeteilt.Tony Barresi, Ph.D., P.Geo., VP Exploration des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Triumph Gold Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Triumph Gold Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern. Lagepläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.triumphgoldcorp.com.Für das Board of Directorsgez.: Paul ReynoldsPaul Reynolds, President & CEOJohn Anderson, Executive ChairmanTriumph Gold Corp.(604) 218-7400janderson@triumphgoldcorp.comNancy Massicotte,IR Pro Communications Inc.(604)-507-3377nancy@irprocommunications.comWeitere Informationen erhalten Sie unter besuchen Sie auch unsere Webseite: www.triumphgoldcorp.com1100 - 1111 Melville StreetVancouver, BC, Kanada, V6E 3V6Tel: 604.893.8757 