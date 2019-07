Kitco-Goldumfrage: Gold glänzt in FOMC-Woche

Der wöchentlichen Goldumfrage von Kitco News zufolge erwarten sowohl Marktexperten als auch Kleinanleger, dass die Goldpreise in dieser Woche steigen werden, da weithin erwartet wird, dass der US-Offenmarktausschuss (FOMC) die Zinssätze senken werde.Marktexperten nannten als Gründe eine milde US Federal Reserve, technisches Momentum in Gold und dass der Markt das Kaufinteresse der Fondsmanager bei Preisabnahmen gewinnt. Allerdings sind viele Marktexperten der Meinung, dass der Preis entweder sinkt, da eine Zinssenkung bereits auf dem Markt einkalkuliert wurde, sodass eine Gewinnmitnahme eintritt, wenn die Nachricht bekannt gegeben wird oder neutral bleibt.Entscheidend wird sein, ob die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte gesenkt werden. Eine größere Reduktion würde eher zu Preisgewinnen führen, so Beobachter.An der Umfrage nahmen 16 Marktexperten teil. Davon erwarteten acht Teilnehmer (50%), dass der Goldpreis steigen werde. Drei Teilnehmer (19%) rechneten mit einem sinkenden Goldpreis, während fünf (31%) einen Seitwärtsmarkt prognostizierten.An der Online-Umfrage der Main Street nahmen 953 Kleinanleger teil. Für einen steigenden Goldpreis stimmten 580 Teilnehmer (61%). Weitere 223 Teilnehmer (23%) prognostizierten einen Rückgang der Goldpreise und die restlichen 150 (16%) erwarteten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de