UBS: Gold erreicht 1.600 Dollar je Unze innerhalb drei Monate

Gold wird seine Preiszunahmen weiter ausbauen, während der Disput zwischen USA und China dem Wirtschaftswachstum schadet, so berichtet BNN Bloomberg . Damit laufe man Gefahr, das Wachstum noch weiter zu verringern und lockere Zentralbankpolitik zu ermutigen, so UBS Group AG. Laut der aktuellen Preisprognose des Unternehmens solle das gelbe Edelmetall in den nächsten drei Monaten die 1.600 Dollar je Unze erreichen."Der Handelskrieg zwischen USA und China eskaliert in einem vollkommen neuen Ausmaß", erklärten Giovanni Staunovo und Wayne Gordon, Analysten des Unternehmens, in einem Bericht. "Gold hat seine Qualitäten als sicherer Hafen unter Beweis gestellt und wir bleiben dem Metall gegenüber Long positioniert - ein Trade, den wir seit Mitte Mai verfolgen."Während sich die zwei weltgrößten Volkswirtschaften einen Schlagabtausch liefern und der Disput am Freitag deutlich eskalierte, stellte Gold seine Fähigkeiten als sicherer Hafen zur Schau. Die Federal Reserve reduzierte zudem die Zinsen im letzten Monat, während die Risiken immer mehr zunehmen. Einige politische Entscheidungsträger innerhalb der USA haben bereits Warnungen bezüglich der Aussichten für die Weltwirtschaft abgegeben.