FXTM: Gold könnte bei US-China-Handelsspannungen auf 1.600$ steigen

Der Goldpreisanstieg auf neue 6-Jahreshochs ist FXTM (ForexTime) zufolge ein Zeichen, dass Gold bereit sei, bald 1.600 US-Dollar je Unze zu erreichen, berichtet Kitco News . "Gold profitierte von den eskalierten Spannungen, erreichte ein neues 6-Jahreshoch und scheint sich auf 1.600 Dollar zuzubewegen", schreibt Chef-Marktstratege von FXTM, Hussein Sayed.Der neue Auslöser für die Goldpreisbewegung kam am Freitag, als der Markt seine Aufmerksamkeit auf den Handelskrieg zwischen den USA und China verlagerte, als beide Länder neue Zölle ankündigten. "Die Reaktion der Finanzmärkte war ein starker Verkauf von Aktien bei dem der S&P 500 2,6% verlor als Investoren in die Sicherheit der US-Staatsanleihen flüchteten. Der VIX-Index, der oft die Angst auf dem Markt widerspiegelt, stieg um 20%, um auf über 20 zu handeln", so Sayed.Bei diesem Handelskrieg sei es Sayed zufolge wichtig, den Unterschied zwischen Worten und Taten zu erkennen. "Trotz der Twitter-Nachrichten von Präsident Trump, die positive Verhandlungen zwischen den beiden Ländern darstellen, zeigen die Handlungen das Gegenteil. Viele Marktteilnehmer seien nun der Meinung, dass die Verhandlungen außer Kontrolle geraten könnten und zu einem stärkeren Verkauf von riskanten Vermögenswerten", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de