Medusa Mining Ltd.: Jahresergebnisse

Medusa gab heute die Jahresendergebnisse bekannt ( Link ). Das Unternehmen publiziert diese immer in US-Dollar, was zu beachten ist.Die Umsätze leicht nach oben um 4% auf 129,6 Millionen USD. Das EBITDA lag bei satten 51,4 Millionen USD, nach einem negativen EBITDA von 25,3 Millionen USD im Vorjahr. Der Netto-Gewinn nach Steuern lag bei sehr guten 36,5 Millionen USD, was einen Gewinn je Aktie von 0,176 USD (ca. 0,26 AUD je Aktie) ergab.Es wurden 102.500 Unzen zu All-In-Kosten von 1.045 USD produziert, die durchschnittlich zu 1.259 USD verkauft wurden. Im neuen Geschäftsjahr (01.07.2019 bis 30.06.2020) will Medusa Mining 95.000 - 105.000 Unzen zu All-In-Kosten von 1.025 - 1.125 USD produzieren.Der Goldproduzent hat keinerlei Goldpreisabsicherungen vorgenommen.Bei 0,80 AUD je Aktie kostet MEDUSA MINING 112 Millionen USD an der Börse. Das EBITDA im alten Geschäftsjahr lag bei 51,4 Millionen USD und der Nettogewinn bei 36,5 Millionen USD. Wir sprechen hier nun als dann auch offiziell von einem Goldproduzenten mit einem KGV von 3!Im alten Geschäftsjahr hat Medusa durchschnittlich 1.259 USD für eine Unze erhalten. Wenn wir nun nur 100 USD mehr für das neue Geschäftsjahr annehmen, dann wird Medusa den Netto-Gewinn nochmals deutlich steigern.Die Firma ist kerngesund mit 23,4 Millionen USD in Cash und keinen Schulden.Bei dieser Bewertung sehe ich trotz des höheren Länderrisikos keinen Grund die Aktie zu verkaufen. Bei einem Goldpreis von 1.250 USD macht die Firma ein EBITDA, das bereits die Hälfte des aktuellen Börsenwertes abdeckt.Es riecht hier alles nach einer Cash-Maschine. Selbst wenn Gold nochmals 100$ fällt, verdient Medusa prächtig. Die Firma wird aktuell auf Basis des Netto-Gewinns nach Steuern mit dem dreifachen des Jahresgewinns bewertet.Selbst wenn ich hier konservativ nur das Fünffache ansetze, könnte die Bewertung auf 182 Millionen USD ansteigen, was uns dann einen Kurs von rund 1,30 AUD einbringen würde.Die Aktie ist gut gelaufen, doch meilenweit davon entfernt, teuer oder gar überbewertet zu sein. Daher bleibe ich hier dabei. Das fundamentale Risiko erscheint bei dieser Bewertung überschaubar, lassen wir die üblichen operativen Risiken außen vor.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.