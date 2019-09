Koreanische Bank bietet Silberbarren an; Nachfrage nach sicheren Häfen steigt

Die NH Nonghyup Bank, eine koreanische Bank, hat damit begonnen, Silberbarren zu verkaufen und wurde damit zum vierten, größeren Kreditinstitut Koreas, das Privatanlegern das Edelmetall anbietet, nachdem in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit innerhalb des Landes eine explosive Nachfrage nach sicheren Häfen herrscht. Am Montag erklärte die Bank, dass sie nun 1-Kilo-Silberbarren anbieten würde, so berichtet Pulse Einer dieser Barren war mit etwa 766 Dollar, einschließlich der Mehrwertsteuer, bepreist. Zudem erweiterte die Bank ihr Angebot an Goldbarren und fügte Barren zu 3,75 Gramm zu den ursprünglichen sechs erhältlichen Barrengewichte hinzu.Die Nachfrage nach sicheren Häfen ist in Korea in die Höhe geschossen, wie an anderen Orten auf der Welt. Dies sei der zunehmenden Unsicherheit am weltweiten Finanzmarkt zuzuschreiben, die durch die Handelsspannungen zwischen China und USA ausgelöst wurde.Aufgrund dieser Nachfrage sind der inländische Gold- und Silberpreis gestiegen. Marktexperten zufolge sollen der Preis von Silberbarren sowie die zunehmenden Transaktionsvolumen ihren Aufwärtstrend fortsetzen, während viele Silber im Vergleich zu Gold für unterbewertet halten.© Redaktion GoldSeiten.de