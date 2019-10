Goldpreis steigt leicht - Verschärfung zwischen USA & China

Der Goldpreis stieg am Mittwoch in Asien, nachdem Trader die kürzlichen Neuigkeiten von der Brexit- und USA-China-Handelsfront verdaut haben, so berichtet Investing.com . Brexit-Verhandlungen zwischen UK und Europäischer Union erreichen eine wichtige Phase, wobei Berichte andeuten, dass ein Deal zwischen den beiden Seiten womöglich bald zustande kommen könnte.Die Spannungen im Handelskrieg zwischen USA und China eskalieren erneut, da China eine Zurücknahme der Zölle verlangte, bevor das Land zustimmen würde, amerikanische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar zu erwerben, wie es ein teilweise Handelsabkommen vorsah.Zusätzlich verabschiedete das US-amerikanische Repräsentantenhaus einen vierteiligen Gesetzesvorschlag, einschließlich des "Hong Kong Human Rights and Democracy Act", der Sanktionen gegen Offizielle bereitstellt, die "dafür verantwortlich sind, die grundlegenden Freiheiten und die Autonomie in Hongkong zu untergraben."China hatte geschworen, Gegenmaßnahmen gegen die USA zu ergreifen.© Redaktion GoldSeiten.de