China: Goldimporte über Hongkong im Sep. 2019

Die chinesischen Nettogoldimporte über Hongkong sanken im September 2019 um 9% gegenüber dem Vormonat, berichtet Reuters unter Berufung auf Daten der Statistikbehörde von Hongkong. Demnach sanken die Nettoimporte von 12,997 Tonnen Gold im August auf 11,829 Tonnen im September.Die chinesischen Goldimporte über Hongkong insgesamt sanken um ca. 8% auf 14,44 Tonnen gegenüber 15,661 Tonnen im August. Die Nettogoldimporte waren im August um 61% gestiegen, nachdem sie im Juli auf dem tiefsten Stand seit mehr als acht Jahren waren.Laut Simon Li, Edelmetallanalyst bei Refinitiv GFMS in Hongkong, könnten die relativ kleinen Volumen einer kleineren Nachfrage zugeschrieben werden sowie Chinas Bemühungen, den Wechselkurs des Yuan vor Abflüssen zu schützen.Hongkong, traditionell das Haupttor für physisches Gold nach China, ist seit Monaten in politische Unruhen verwickelt. Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf Schmuckverkäufe und schürte Bedenken, Gold aus der Stadt zu verschicken. Allerdings "wird die Zentralbank, PBOC, im Rest des Jahres wahrscheinlich eine neue Reihe von Importgenehmigungen herausgeben. Wir kennen die Mengen bezüglich der Genehmigungen nicht, doch sobald sie veröffentlicht werden, sollte das Importvolumen etwas zunehmen", so Li.© Redaktion GoldSeiten.de