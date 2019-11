Widersprüchliche Signale aus dem Handelskrieg

Laut Angaben habe das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping in der letzten Woche erklärt, dass China "aktiv daran arbeitet, keinen Handelskrieg zu führen", wie Investing.com berichtet. "Wir haben diesen Handelskrieg nicht begonnen und das ist nichts, was wir möchten."Xi und Donald Trump äußerten beide ihr Verlangen danach, ein Phase-1-Handelsabkommen zu unterzeichnen. Die chinesische Regierung hatte die USA jedoch erst kürzlich beschuldigt, sich in interne Affären des Landes einzumischen, nachdem der US-Kongress zwei Gesetzesvorschläge verabschiedete, die Demonstranten in Hongkong unterstützen würden."Die böse Hoffnung ist es, dass Hongkong im Chaos versinken und zur Karte in ihren Händen werden wird, um die Entwicklung Chinas zurückzuhalten", wurde in einem Kommentar der People's Daily, einer staatlichen Nachrichtenagentur, geschrieben.Am Freitag meinte Trump hingegen, dass eine Handelsvereinbarung mit China "möglicherweise sehr unmittelbar" sei, "die Frage sei nur, ob er das wolle oder nicht."© Redaktion GoldSeiten.de