Chinas Nettogoldimporte über Hongkong im Okt. 2019

Chinas Nettogoldimporte über Hongkong sanken im Oktober 2019 den zweiten Monat in Folge, so Reuters unter Berufung auf Daten der Statistikbehörde von Hongkong. Demnach sanken die Importe auf den tiefsten Stand seit Juli diesen Jahres.Den Angaben zufolge sanken die Nettogoldimporte über Hongkong nach China Im Oktober 2019 um 8,3% auf 10,846 Tonnen im Vergleich zu 11,829 Tonnen im September. Die gesamten Goldimporte über Hongkong sanken um 7,5% auf 13,353 Tonnen von 14,44 Tonnen im Vormonat.China veröffentlicht keine eigenen Handelsdaten zu Gold und die Daten aus Hongkong könnten kein Gesamtbild der chinesischen Käufe darstellen, da Gold auch über Shanghai und Peking importiert werde, so Reuters. "Mehr Gold wird dieser Tage über Shanghai geliefert. In den letzten Jahren gab es eine Verschiebung von Hongkong auf Shanghai und die kürzlichen Unruhen haben damit nicht viel zu tun", so Cameron Alexander, ein Analyst des Analysehauses GFMS.© Redaktion GoldSeiten.de