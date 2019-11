Goldpreis könnte 2.000 bis 2.200 Dollar je Unze erreichen

"Die letzten drei bis vier Jahre waren am Goldmarkt recht langweilig, das muss ich zugeben, wie auch allgemein im Rohstoffsektor", erklärte Dr. Torsten Dennin, Leiter von Asset Management Switzerland und Professor für Volkswirtschaftslehre und Finanzwesen, wie Investing News berichtet."Doch viele Analysten haben in diesem Jahr erklärt, dass wir einige technische Durchbrüche im Goldpreis erlebt haben. Es war ziemlich nützlich, dass sich der Goldpreis über 1.400 Dollar bewegte und 1.500 Dollar anvisierte", meinte er. Man könnte in einigen Jahren erwarten, dass der Goldpreis auf die wirtschaftliche Situation bezogen zwischen 2.000 und 2.200 Dollar je Unze erreichen könne.Die nächste Blase, so Dennin, würde nicht im Rohstoffsektor auftreten. "Definitiv nicht im Rohstoffsektor. Wenn man den Goldpreis, den Kupferpreis und den Rohölpreis betrachtet, und alle Rohstoffpreise allgemein, dann sind sie gegenüber Aktien auf einem sehr niedrigen Preisniveau."© Redaktion GoldSeiten.de