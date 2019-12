Alain Corbani: Falscher Zeitpunkt für Kirkland-Detour-Fusion

Alain Corbani, Leiter der Finanzabteilung bei Finance SA, erklärte, dass die Fusion zwischen Kirkland Lake und Detour Gold zur falschen Zeit stattfinden würde, so berichtet Investing News Sein Argument basierte auf dem Timing des Goldbullenzyklus sowie die verschiedenen Modelle der beiden Unternehmen. Er behauptete, dass es der falsche Zeitpunkt für ein Unternehmen wie Kirkland sei, einen Aufpreis für ein großes, minderwertiges Vorkommen zu zahlen.Zudem hätten Investoren von Kirkland Lake keinerlei Neigung, in ein komplett gegensätzliches Bergbauunternehmen wie Detour Gold zu investieren. "Diese Investoren wollten einen hochgradigen, sehr profitablen und disziplinierten Ansatz zum Bergbau und kein großes Vorkommen, das historisch einige Probleme, einige unbekannte Variablen demonstrierte, und dafür zahlt man einen Aufpreis.""Ich widerspreche dem, was passiert ist, vollkommen", erklärte Corbani. "Ich erwarte, dass jeder einen hohen Preis dafür zahlen werden muss und an der Spitze des Zyklus über Bord geht. In der Mitte des Zyklus macht man so etwas nicht."© Redaktion GoldSeiten.de