Quartalszahlen: Medusa Mining Ltd.

Medusa Mining legte heute nachbörslich Quartalszahlen vor: Link Das Management hatte für das Dezember-Quartal schwächere Daten aufgrund der jährlichen Wartungsarbeiten und der Weihnachtszeit angekündigt.So wurden im abgelaufenen Quartal 20.792 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 1.346 USD produziert, die durchschnittlich zu 1.485 USD verkauft wurden (Marge 139 USD, ca. 200 AUD):Für das erste Halbjahr kommt Medusa Mining somit auf 48.307 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 1.147 USD.Die Jahresprognose liegt bei 95.000 - 105.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 1.025 - 1.125 USD und diese Prognose wurde heute vom Management bestätigt:Ende Dezember hatte Medusa 25 Millionen USD (36,5 Mio. AUD) in Cash, rund 6 Millionen USD weniger als zum vorherigen Quartalsende.Das Unternehmen investierte 1,7 Millionen USD in die Exploration, 6 Millionen USD in den Minenausbau und 2,1 Millionen betrugen die allgemeinen Kosten. Die Verbindlichkeiten wurden um 2,6 Millionen USD reduziert und es wurden 4,8 Millionen USD an Steuern und Zinsen bezahlt:Kein besonders gutes Quartal für Medusa und es war wie angekündigt schwächer. Das Dezember-Quartal ist meist das Schwächste für Medusa, die weiteren zeigen dann eine stärkere Performance.Der Börsenwert liegt aktuell bei 118 Millionen USD, die Cash-Position bei 25 Millionen USD und die Firma hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.