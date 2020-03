HSBC: Kurzfristig kurze Pause für Gold

Kurzfristig, so meinen Analysten bei HSBC, könnte Gold konsolidieren, nachdem es erst kürzlich eine herausragende Woche hinlegte, so berichtet FXStreet . "Der Goldmarkt könnte eine kurze Pause hinlegen und, da das US-Rettungspaket verabschiedet wurde und keine neuen Anreize aus der EU bevorstehen, kurzfristig konsolidieren.""Wir denken, dass die US-Wirtschaft den Status des US-Dollar als sicherer Hafen stärker als andere Länder untergraben könnte", so die Analysten. "Das würde Gold wahrscheinlich zum Vorteil gereichen, da die Nachfrage nach sicheren Häfen möglicherweise zu Bullion anstatt US-Dollar fließen könnte.""Massive Ausgaben auf globaler Ebene, in Kombination mit geldpolitischer Anpassung und Zinsen nahe Null in vielen Ländern, tragen zu einer bullischen Prognose für Gold bei. Diese Faktoren werden das gelbe Edelmetall wahrscheinlich längerfristig unterstützen."© Redaktion GoldSeiten.de