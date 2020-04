Platin - Die Schrecksekunde

Mit dem Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 751 USD gelang den Bullen bei Platin Anfang April ein wichtiges Kaufsignal, dem ein Anstieg bis 793 USD folgte. Was auf diesem Niveau als leichte Korrektur einsetzte, beschleunigte sich im gestrigen Handel massiv und führte zum Bruch der 751 USD-Marke und einem Test der Unterstützung bei 711 USD. Hier schlugen die Bullen zwar zurück. In den nächsten Stunden dürfte der Einbruch den Kursverlauf jedoch noch beeinflußen.Ausgehend von 711 USD könnte der Wert jetzt wieder über 751 USD klettern. Damit wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 793 USD grundsätzlich frei. Dennoch ist zuvor mit einem weiteren Test der Unterstützung bei 711 USD bzw. mit einem Rücklauf an diesen Bereich zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen kann. Nach einer soliden Bodenbildung auf diesem Niveau wäre auch die notwendige Stabilität für weitere mittelfristige Anstiege erreicht.Abgaben unter die 711 USD-Marke würden dagegen ein weiteres bärisches Signal liefern und zu einem Einbruch bis 676 USD führen. Hier sollten die Bullen wieder aktiv werden und den Aufwärtstrend fortsetzen. Andernfalls droht ein Abverkauf bis 650 USD und damit das vorläufige Ende des Aufwärtstrends.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG