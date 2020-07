Bulletin Resources Ltd. - Quartalsbericht

Bulletin kam heute mit dem Quartalsbericht an den Markt: Link . Die Bohrergebnisse hatten wir bereits besprochen. Interessant vor allem zwei Punkte.Zum einen wird Bulletin Resources in den nächsten 7 Tagen erfahren, wie viel Gold der neue Besitzer der GEKO Goldmine produziert hat und wie hoch der Scheck für die erste Royalty-Zahlung ausfallen wird.Dem Bild nach zu urteilen, hat Habrok dort ganz schön "Musik" gemacht:Weiterhin interessant, dass Bulletin im abgelaufenen Quartal gleich mehrere Projekte zur Genehmigung beantragt hat:Bulletin hat Anträge für mehrere Projekte in Westaustralien eingereicht, die vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten genehmigt werden.Die Strategie gefällt mir sehr gut. Das Geologen-Team sucht sich interessante Gebiete heraus und man reicht die Anträge hierfür ein. So baut man sich günstig ein strategisches Portfolio auf.Ein solider Bericht von Bulletin. Die neuen Projekte liegen meist in interessanten Regionen mit vorhandenen Minen. In einem Umfeld wie aktuell macht dies viel Sinn, da man anschließend immer die Möglichkeit hat, Projekte wieder zu verkaufen, selbst zu explorieren oder in Joint-Ventures einzubringen.Spannend wird es am 31.07.2020, dann erfahren wir, wie viel Geld Bulletin aus der Royalty erhalten wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.