Roberto Falaschi Interview: Eine kostengünstige Edelmetallanlage für jedermann in der Schweiz!

1:10 Bayern LB handelt 2019 60 t Gold und über 600 t Silber

1:50 März 2020 vs. März 2019 160 t zu 40 t Edelmetalle

2:50 Eine Versorgungsengpässe bei der BayernLB

3:50 Gold und Silberanleger sind unterschiedlich, derzeit extreme Silbernachfrage

5:30 US planen 3 Billionen Neuverschuldung, der Turbo für Edelmetalle

6:20 Physische Metalle sind entscheidend

7:30 Eine Anlage in der Schweiz für jedermann, und noch steuerfrei!

8:40 Silberlagerung, ein Problem der Masse

9:45 Monatlicher Sparplan für 4 Metall zu top Konditionen

10:50 Ab 50 Euro monatlich ist man dabei

12:50 Sogar geringe Summen mit wenig Aufgeld? Es geht.

15:00 Hohe Nachfrage nach Weißmetallen durch Steuerfreiheit

16:30 Verfügung durch Verkauf oder Auslieferung (dann mit Steuer)

17:30 Stückelung bei Auslieferung wählbar, 1 kg Gold Auslieferung für 64,95 Euro

19:00 Kosten der SOLIT-Anlage, völlig transparent

20:45 Edelmetalle sind Sondervermögen, insolvenzgeschützt

22:30 Einfache Kontoeröffnung

Roberto Falaschi, Bayerische Landesbank , stellt sich den Fragen von Jan Kneist. Die BayernLB gehört zu den größten Edelmetallhändlern Deutschlands. 2020 sieht bisher sehr gut aus, derzeit herrscht extreme Silbernachfrage. Die Staatsfinanzen geraten aus dem Ruder, jeder muß hier gegensteuern, um nicht unterzugehen. Das Edelmetalldepot von SOLIT bietet auch Kleinanlegern eine günstige Möglichkeit, in vier Edelmetalle anzulegen. Im Zollfreilager sind die Käufe steuerfrei und man kann sofort mehr Metall erwerben. Steuer fällt erst bei Verkauf und Auslieferung an.