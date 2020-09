TD Securities: Minderheit enttäuscht von Fed-Statement, Gold fällt vorübergehend

Zwar habe die Botschaft der US-Notenbank am Mittwoch den Markterwartungen im Allgemein entsprochen, doch ein kleinerer Teil der Anleger war enttäuscht, da man sich eine stärkere dovische Richtung erhofft hatte. Dies erklären die Rohstoffstrategen bei TD Securities laut Kitco News in einem Marktupdate.Dies habe vorübergehend zu einem Rückgang von Aktienindizes und Gold geführt. Allerdings betonen die Analysten, dass die unterstützende Positionierung des gelben Metalls deutlichere Rücksetzer verhindern sollte.Der Fokus werde sich nun auf die Wahlen im November und die Fiskalpolitik verlagern.Die langfristigen Aussichten für Gold bleiben TDS zufolge sehr positiv. "Während sich die Welt weiter von der Pandemie erholt, wird das steigende Wachstum die Inflationserwartungen weiter stützen und die Realzinsen senken, was letztendlich die Gold- und Silberpreise stützen wird, da weiterhin Investitionskapital in diesen Komplex fließt."© Redaktion GoldSeiten.de