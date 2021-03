Stillgelegter Bullenmarkt bei Gold; Schuld trägt Bitcoin  Bloomberg Intelligence

Der Bullenmarkt von Gold ist ins Stocken geraten und Bitcoin könnte dafür die Hauptverantwortung tragen, dies geht laut Kitco News aus dem Ausblick von Bloomberg Intelligence für den Monat April hervor."Die alte Goldgarde scheint im Gegensatz zum jungen Bitcoin bereit für ein Nickerchen", erklärt Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence. "Der Gold-Bullenmarkt ist eindeutig ins Stocken geraten, und wir glauben, dass er sich zu einem lang anhaltend Range-gebundenen Markt entwickelt [...] Solange sich der höhere Preisfindungsprozess bei Bitcoin nicht umkehrt, stellt die Kryptowährung einen deutlichen Gegenwind für Gold dar." Bitcoin ersetze für viele Investoren die Rolle von Gold in einem Portfolio, und bis sich das ändere, müsse Gold das Rampenlicht mit der Kryptowährung teilen."Sofern nicht etwas Unerwartetes die zunehmende Flut von Geldmitteln in Richtung Bitcoin stoppt, sehen wir ein begrenztes Aufwärtspotenzial für Gold. Das Edelmetall hat [...] die primäre Unterstützung verloren – Zuflüsse in börsengehandelte Fonds", schreibt der Analyst weiter."Gold ist ein bisschen zu kalt im März, es wird sich vermutlich erholen, aber wir denken, dass sich das Metall in eine längere Ruhephase begibt", so McGlones Fazit. "Die Aufwärtsbewegung wird durch einen starken Widerstand und den relativen Neueinsteiger Bitcoin begrenzt. Unterhalb von 1.700 $ sollte es mehrere Unterstützungen und eine Verbesserung der relativen Werte geben, da dort der Rückgang vom Höchststand etwa 20% beträgt." Doch auch wenn der Gold-Bullenmarkt vorerst ruhe, sei ein Bärenmarkt unwahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de