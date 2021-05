Im Interview mit CNBC erklärte Scott Minerd, Chief Investment Officer bei Guggenheim Partners, in dieser Woche, dass er mit einem rasanten Anstieg der Gold- und Silberpreise rechne. Der Experte geht demnach davon aus, dass viele Investoren aufgrund der großen Preisschwankungen im Bereich der Kryptowährungen aus diesem Bereich in die Edelmetalle wechseln werden."Wenn das Geld die Kryptowährungen verlässt und die Leute immer noch nach einer Inflationsabsicherung suchen, werden Gold und Silber viel bessere Anlaufstellen sein", so Minerd. Zwar werde diese Entwicklung aufgrund der Größe des Goldmarktes einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das Edelmetall werde schließlich in eine "exponentielle Phase" eintreten.Das ultimative Preisziel für Gold liege zwischen 5.000 und 10.000 USD pro Unze. "Das ist letztlich durchaus möglich. Wenn Gold mit einer Bewegung beginnt, hinkt Silber traditionell hinterher. Es ist das Gold des armen Mannes und wird sich prozentual gesehen am stärksten bewegen. Es ist die High-Beta-Version von Gold."Laut Minerd sei nun ein guter Zeitpunkt für einen signifikanten Anteil von Gold und Silber sowie Goldbergbauaktien (in Form des GDX) im Portfolio.© Redaktion GoldSeiten.de