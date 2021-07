Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange im Juni

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im diesjährigen Juni 132,80 Tonnen an physischem Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams in seinem gestrigen Marktkommentar auf SharpsPixley Im Vergleich zum Mai (105,06 Tonnen) ergab sich ein deutlicher Anstieg (+26,4%). Verglichen mit Juni 2020 (85,71 Tonnen) wurde ebenfalls eine Steigerung erzielt (+55,0%). Auch verglichen mit Juni 2019 (107,45 Tonnen) ergab sich ein Plus, und zwar von 23,6%.Die Abhebungen von der SGE wurden im vergangenen Jahr durch die Coronapandemie beeinträchtigt. Im Gesamtjahr 2020 erreichten sie insgesamt 1.205,33 Tonnen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 36,2% bedeutet. In den letzten Monaten sei laut Williams wieder ein positiver Trend zu erkennen, so übertraf der Juni nicht nur den Vorjahresmonat sondern auch den Juni des starken Nachfragejahrs 2019.Im bisherigen Jahresverlauf erreichten die Abhebungen 805,89 Tonnen, 70,4% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber 12,3% weniger als im Vergleichszeitraum 2019.Darüber ob die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse wirklich der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen, herrscht unter den Analysten nach wie vor Uneinigkeit. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas.© Redaktion GoldSeiten.de