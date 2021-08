Cramer: August könnte "fantastisch" für Gold sein

Der letzte Sommermonat sieht "fantastisch" für Gold und "hart" für den S&P 500 aus, so Jim Cramer von CNBC an Kitco News gewandt. "Die Charts, interpretiert vom legendären Larry Williams, deuten an, dass der August ein harter Monat für den S&P 500 jedoch ein fantastischer Monat für Gold sein könnte", erklärte Cramer am Montag. "Angesichts des derzeitigen Hintergrunds würde mich das keineswegs überraschen."Das technische Setup sei derzeit ebenfalls zum Vorteil von Gold, vor allem wenn man die Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) betrachtet, die zeigen, dass die kommerziellen Hedger ihre Goldkäufe erhöhen. Cramer fügte an, dass diese erhöhte Aktivität üblicherweise zu "einer netten Rally" führt.Außerdem sei Gold im Vergleich zu Staatsanleihen derzeit unterbewertet. "Das Edelmetall hat nicht nur einen starken, saisonalen Trend auf seiner Seite... sondern ist zudem auch extrem unterbewertet gegenüber Anleihen", erklärte Cramer und zitierte dabei Williams' Analyse.© Redaktion GoldSeiten.de