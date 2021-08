Allgemeine Gold- & Silberscheideanstalt AG: Verschmelzung mit Umicore

Auf der Hauptversammlung der Allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft wurde nun zugestimmt, dass der Zusammenschluss mit dem Hauptaktionär, Umicore International AG mit Sitz in Pforzheim, durchgeführt wird, so berichtete das Unternehmen in den letzten Tagen.Im Rahmen dieses Zusammenschlusses werden auch die im Streubesitz befindlichen Aktien an die Gesellschaft entgegen einer Barzahlung auf den Hauptaktionär übertragen. Dieser Zusammenschluss tritt mit dem Eintrag in das Handelsregister der Umicore International AG in Kraft. Darauffolgend soll Umicore International AG in "Agosi AG" umbenannt werden.Diese Informationen gelten laut Angaben als eine Vorankündigung. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmensseite © Redaktion GoldSeiten.de