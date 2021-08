Phil Streible: Gold klettert im zweiten Halbjahr wieder nach oben

Der Goldpreis fiel erneut unter 1.800 Dollar und verlängerte somit seinen mehrmonatigen Rückgang von den Hochs im Juni, berichtet Kitco News . Phil Streible, führender Marktstratege bei Blue Lines Futures, erklärte an David Lin von Kitco News gewandt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen nicht sonderlich vorteilhaft für eine Goldpreisrally waren; das Metall würde geringes Wachstum, hohe Inflation oder Stagflation benötigen."Die führenden zwei [wirtschaftlichen Regimes], die das zweite Halbjahr betreten, sind Stagflation und dann Deflation. Wir alle wissen, dass das BIP eine Spitze erreicht hat, wir wissen, dass der Ertragszyklus eine Spitze gebildet hat. Dass es zur Stagflation kommen wird, Aufwärtssprünge in verschiedenen Bereichen der Inflation gibt, ist der Tatsache zuzuschreiben, dass sich die Inventare und der Arbeitsmarkt erholen", meinte er.Streible erwartet, dass Gold im zweiten Halbjahr wieder nach oben klettern wird. "Ich denke noch immer, dass Gold eine gute Chance hat, 1.900 Dollar näher zu kommen. Das hängt davon ab, wie die Stagflation wahrgenommen wird", erklärte er. "Saisonal betreten wir eine Zeit, in der sich Gold gut entwickelt hat."© Redaktion GoldSeiten.de