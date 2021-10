Sulliden Mining Capital Inc.: Schema F

"Schema F" nennt man es, wenn etwas nach einem bestimmten Muster abläuft.Vor einigen Wochen habe ich Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sulliden Mining eine kleine Kapitalerhöhung in wenigen Tagen zu einem sehr niedrigen Kurs abgeschlossen hat und dort keinerlei Broker involviert waren. Dies war für mich schon der erste Hinweis darauf, dass "etwas kommt".Dann die Projektakquisition wenige Tage später: Link In dieser Woche dann die "Finanzierung": Link Nun will Sulliden 3 Millionen CAD bei 0,135 CAD je Aktie (+Warrant bei 0,25 CAD) aufnehmen, um Arbeitskapital einzusammeln.Es läuft nun ab, wie es immer abläuft, wenn diese Gruppe eine Firma neu ausrichtet.Nochmals zur Verdeutlichung:Ich habe nur darauf gewartet, dass die Gruppe um Sulliden Mining die Firma neu ausrichtet und die Aktie "promotet".Mehr erwarte ich nach den vielen Jahren nicht, da dem Management nicht zu trauen ist.Sulliden ist für mich also nichts weiter als eine reine Spekulation auf die Marketing-Fähigkeiten der Forbes Manhatten Group und weit davon entfernt, "Investment-Qualität" zu haben.Der ursprüngliche Gedanke beim Kauf der Firma war, die Aktie unterhalb der Beteiligungswerte zu kaufen und auf diese Neuausrichtung zu setzen. Allerdings hat sich das Management während dieser Zeit derart aktionärsunfreundlich verhalten und auch mit fragwürdigen Deals Werte "gestohlen" (ich erinnere an den Troilus Spin-Off), dass ich keinerlei Respekt mehr vor Stan Bharti haben kann.Wie zuletzt angesprochen, ist diese Phase der Ausstiegszeitpunkt, auf den ich gewartet habe.Je nachdem, wie Ihr Einstandskurs in der Aktie ist, sollten Sie auch dementsprechend handeln.Die Aktie ist nun von 0,08 CAD auf 0,185 CAD geklettert und diese bei guten Umsätzen.Ich denke, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, doch ich weiß es nicht. Die Firma hat immer noch eine relativ niedrige Bewertung und durch die Beteiligungen und das frische Cash eine recht gute Ausgangslage. Es kann also sein, dass die Aktie noch höher geht, vielleicht in den Bereich von 0,25 - 0,35 CAD. Doch das ist nur eine Spekulation, nicht mehr.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.