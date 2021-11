Denarius Silver: Abstimmungsergebnisse der heutigen Jahreshaupt- und Sonderversammlung

PosteBeschreibung der ErgebniStimmabgabeStimmabga

n Angelegenheit s be

(%)

1. Festsetzung der GenehmiFür 99.365.99,981%

Anzahl der gt 170 0,019%



Directors auf sieben. Gegen 19.10

0



2. Die Wahl der

folgenden Personen

als



Directors des

Unternehmens für die

Amtszeit bis zur

nächsten

Jahreshauptversammlun

g des Unternehmens

oder bis ihre

Nachfolger ernannt

oder gewählt

werden:



Serafino Iacono GenehmiFür 99.366.99,982%

gt 170 0,018%



Enthaltung

18

,100

Lombardo Paredes ArenaGenehmiFür 99,971%

s gt 99.355.1700,029%



Enthaltung

29

.100

Paul Sparkes GenehmiFür 99.368.99,984%

gt 270 0,016%



Enthaltung

16

.000

Jeffrey Couch GenehmiFür 99,999%

gt 99.383.2700,001%



Enthaltung

1.

000

Jesus Perez GenehmiFür 99,989%

gt 99.373.1700,011%



Enthaltung

11

.100

Gino Vitale GenehmiFür 99,991%

gt 99.375.2700,009%



Enthaltung

9.

000

Francisco Sole GenehmiFür 99,978%

gt 99.362.1700,022%



Enthaltung

22

.100

3. Ernennung von KPMG GenehmiFür 99,991%

LLP als gt 99.507.2250,009%

Wirtschaftsprüfer

des Unternehmens zu Enthaltung

einem von den 9

.000

Directors festzulegend

en

Honorar.



4. Genehmigung eines GenehmiFür 99,963%

ordentlichen gt 99.347.0700,037%

Beschlusses zur

erneuten Genehmigung Gegen 37.20

des 0

Aktienoptionsplans

des Unternehmens,

der die maximale

Gesamtzahl der im

Rahmen des Plans

auszugebenden Aktien

auf 10 % der

ausgegebenen und im

Umlauf befindlichen

Aktien des

Unternehmens

festlegt, wie im

Informationsrundschre

iben der

Geschäftsleitung vom

4. Oktober 2021 (das



Rundschreiben) näher

beschrieben.



5. Genehmigung eines GenehmiFür 99,991%

Sonderbeschlusses gt 99.375.2700,009%

zur Änderung der

Bekanntmachung der Gegen 9.000

Satzung des

Unternehmens, um die

Anwendung der

vorhandenen

betrieblichen

Regelungen, wie im



Business Corporations

Act

(British Columbia)

definiert, aus dem

Unternehmen zu

streichen, wie im

Rundschreiben

genauer beschrieben.





6. Genehmigung eines GenehmiFür 98.610.99,221%

Sonderbeschlusses gt 269 0,779%

zur Streichung und

Aufhebung der Gegen 774.0

aktuellen Satzung 01

des Unternehmens in

ihrer Gesamtheit und

zur Schaffung und

Annahme einer neuen

Satzung,

einschließlich der

Annahme neuer

besonderer Rechte

und Beschränkungen,

die mit den

Vorzugsaktien des

Unternehmens

verbunden sind, wie

im Rundschreiben

näher

beschrieben.

TORONTO, 4. November 2021 - Denarius Silver Corp. (Denarius oder das Unternehmen) (TSXV: DSLV) gibt die Abstimmungsergebnisse der heute abgehaltenen Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse für jede Angelegenheit, über die abgestimmt werden sollte, sind nachstehend aufgeführt:Denarius ist eine in Kanada börsennotierte Aktiengesellschaft, die sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Bezirken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero-Poyatos in Spanien und dem Projekt Guia Antigua in Kolumbien liegt. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt Zancudo in Kolumbien, das derzeit von IAMGold Corp. gemäß einer Optionsvereinbarung für die Exploration und den möglichen Erwerb einer Beteiligung an dem Projekt erkundet wird.Weitere Informationen über Denarius finden Sie auf dessen Website unter www.denariussilver.com und in dessen Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.Serafino Iacono, Executive Chairman und Interim CEOE-Mail: investors@denariussilver.comWebsite: www.denariussilver.comIn Europa:SwissResource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zukünftigen Betriebs- und Geschäftsaussichten des Unternehmens, die Notierung der Warrants und die Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung mit bestimmten Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!