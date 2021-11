First Helium beginnt Bohrarbeiten am 1. Explorationsbohrloch auf Worsley

Calgary, Alberta, 8. November 2021 - First Helium Inc. (First Helium oder das Unternehmen) (TSXV: HELI) (FRA: 2MC), ein in der Exploration von Helium tätiges Unternehmen mit Zugang zu bedeutenden Entwicklungsmöglichkeiten im westlichen Kanada, freut sich, den Beginn der Bohrarbeiten an seinem ersten Explorationsbohrloch (erstes Bohrloch) in seiner bedeutenden Liegenschaft Worsley bekanntzugeben. Das erste Bohrloch liegt in der Nähe des Entdeckungsbohrlochs des Unternehmens (Entdeckungsbohrloch), in dem Prüfungen des Rohgasstroms von 2 Millionen Kubikfuß pro Tag über einen Zeitraum von 10 Tagen einen Heliumgehalt von 1,3 % ergaben. Der Rohgasstrom besteht aus ungefähr 65 % Erdgas, das mit dem Heliumgas produziert, verkauft und zur Stromerzeugung für den Betrieb der Anlage genutzt wird. Ausgehend von dieser Rohgasstromrate werden außerdem etwa 22 Barrel verbundenen Kondensats getrennt, gesammelt und verkauft werden.Wir freuen uns über den Beginn der Bohrarbeiten in unserem ersten neuen Bohrloch in der Liegenschaft Worsley. Dies ist der nächste Schritt, mit dem wir auf dem Erfolg von First Heliums Entdeckungsbohrloch aufbauen und Helium produzieren und an den Markt liefern werden, äußerte Ed Bereznicki, President & CEO von First Helium. Außerdem ergab unsere umfassende geologische und geophysikalische Auswertung in der Umgebung des Entdeckungsbohrlochs, des ersten Bohrlochs und des größeren Worsley-Trends eine Reihe zusätzlicher Bohrstellen. Wir werden die Ergebnisse aus den Bohr- und Prüfarbeiten am ersten Bohrloch nutzen und diese, und möglicherweise neue Bohrstellen, strategisch weiterentwickeln, fügte Herr Bereznicki hinzu.Am 31. März 2021 bewertete das unabhängige Ingenieurbüro Sproule Associates Ltd ("Sproule") die Discovery-Bohrung als bestmöglich geschätzte, bedingte Ressourcen von 323 Millionen Kubikfuß Heliumgas und 12,6 Milliarden Kubikfuß Erdgas, beide auf Unrisked-Basis. Auf Basis dieses Volumens berechnete Sproule den Kapitalwert des Entdeckungsbohrlochs auf 15,2 Millionen Dollar, mit einem Diskontsatz von 10 %.Das Unternehmen erwartet, dass das erste Bohrloch fertiggestellt und stillgelegt werden wird, bis es zusammen mit dem Entdeckungsbohrloch zur Produktion und Verarbeitung an eine neue Helium- und Erdgasverarbeitungsanlage angeschlossen wird. Das Unternehmen sucht nach Finanzierungsalternativen für die Verarbeitungsanlage, einschließlich der Möglichkeit, eine Drittpartei mit der Verarbeitung zu beauftragen.First Helium ist ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen, das im Gebiet Worsley in Alberta, Kanada, tätig ist. Als Reaktion auf eine sich verändernde Angebotsdynamik des globalen Marktes wurde First Helium gegründet, um das ungenutzte Potenzial bedeutender Heliumressourcen in Westkanada zu nutzen. Aufbauend auf seiner erfolgreichen Entdeckungsbohrung, die bei wiederholten Fördertests einen Heliumgehalt von über 1,3 % und einen Erdgasgehalt von 65 % ergab, arbeitet First Helium an der Erschließung seiner Landbasis von über 79.000 Hektar entlang des äußerst aussichtsreichen Heliumtrends Worsley und seiner optionierten Explorationsflächen mit 880.000 Acres im Südosten Albertas, unweit bestehender Heliumbetriebe. Um seine operative Basis zu etablieren, plant First Helium, sein Heliumgas im Rahmen von Abgabevereinbarungen mit etablierten unabhängigen Vertriebsgesellschaften auf dem nordamerikanischen Markt zu vermarkten.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.firsthelium.com. Der endgültige Prospekt des Unternehmens, die Abschlüsse sowie der Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSEdward J. BereznickiPresident, CEO und DirectorInvestor RelationsE-Mail: ir@firsthelium.comTel: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.ZUKUNFTSGERICHTETE UND VORSORGLICHE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Angaben in Bezug auf First Helium, die auf den Erwartungen des Managements sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die First Helium derzeit zur Verfügung stehen und die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen können. Alle derartigen Aussagen und Angaben, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen First Helium annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung der Wörter erwarten, werden und ähnlicher Ausdrücke identifiziert werden. Insbesondere, aber ohne das Vorstehende einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Notierung der Stammaktien an der Börse, die Verwendung der Mittel und die Strategie des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln verschiedene wesentliche Faktoren sowie Erwartungen und Annahmen von First Helium wider, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass First Helium seine Geschäftstätigkeit in einer Weise fortsetzen wird, die mit der bisherigen Geschäftstätigkeit übereinstimmt; das allgemeine Fortbestehen der aktuellen oder, wo zutreffend, angenommenen Branchenbedingungen; die Verfügbarkeit von Fremd- und/oder Eigenkapitalquellen, um die Kapital- und Betriebsanforderungen von First Helium bei Bedarf zu finanzieren; und bestimmte Kostenannahmen.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im endgültigen Prospekt vom 28. Juni 2021 dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgelegt sind. First Helium übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Investoren sollten sich nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!