Glencore behält die 400,00 Pence im Blick

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore plc rappelte sich im Hinblick auf die letzte Analyse vom 6. August dann doch noch auf den Widerstand bei 330,00 Pence zu überwinden. Planmäßig wurde dabei in der Konsequenz der Widerstand bei 390,00/400,00 Pence attackiert und die Überwindung blieb bisher aus. Dieses Level bleibt jedoch im Blick, sodass insbesondere bei einer Etablierung darüber mit weiteren Zugewinnen zu rechnen ist. Die nächsten Ziele wären dann bei 450,00 bzw. 500,00 Pence zu finden.Mögliche Rücksetzer sollten jetzt nicht mehr unter 330,00 Pence zurückführen. Geschieht dies dennoch, so könnte sich eine größere Verkaufslawine anschließen. Im weiteren Verlauf könnte es dabei zu Verlusten bis mindestens 290,00 Pence je Anteilsschein kommen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.