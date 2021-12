Sovereign Metals Ltd.: Heute erster Handelstag in London

Sovereign gab heute bekannt, dass der erste Handelstag für die Aktie an der AIM in London heute sein wird: Link Das Ticker-Symbol an der AIM wird SVML sein.Es wird in der Pressemeldung angemerkt, dass man bereits in den nächsten Tagen die Veröffentlichung der aller ersten Scoping-Studie für das Kasiya Rutil- und Grafitprojekt vorlegen wird.Ich hoffe, dass wir noch in dieser Woche oder spätestens Anfang der kommenden Woche diese Studie sehen, auf die ich sehr gespannt bin!Die vergangenen Jahre, seitdem wir bei Sovereign Metals investiert sind, waren ein wilder Ritt. Lange Zeit tat sich die Aktie im niedrigen Bereich zwischen 0,07 AUD und 0,12 AUD schwer, doch mit der Entdeckung von Kasiya, dem vermutlich größten Rutil-Projekt der Welt, haben sich die Zeiten geändert.Die Scoping-Studie ist der erste Schritt eines jeden Rohstoff-Unternehmens, um zu untersuchen und dem Markt zu zeigen, welche Wirtschaftlichkeit ein Projekt haben wird.Ich gehe davon aus, dass Sovereign die Studie bereits auf einem qualitativ sehr hohen Niveau präsentieren wird, nicht zu vergleichen mit anderen "Wischi-Waschi" Scoping-Studien oder PEA´s die nur "in-house" erstellt werden.Sovereign arbeitet mit den besten Consulting-Firmen der Welt zusammen, da man sich der Tragweite dieses Projektes bewusst ist. Zudem heben Studien mit starken und vertrauenswürdigen Ingenieurfirmen die Glaubhaftigkeit für potenzielle "Interessenten" - seien es Investoren, Partner, potenzielle Abnehmer oder potenzielle Übernehmer.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.