Firebird Metals Ltd.: Gute Bohrergebnisse

Firebird, die wir als potenzielle Element 25 "2.0" seit dem IPO mitverfolgen, konnte heute den Großteil der Bohrungen aus dem vergangenen Jahr veröffentlichen: Link Gut 10.000 Bohrmeter hat man im Jahr 2021 niedergebracht und heute wurden rund 80% der Resultate veröffentlicht. Firebird Metals hat innerhalb der bekannten Zonen (infill) gebohrt und auch potenzielle Verlängerungen getestet. In den Highlights sehen wir einige sehr hochgradige Abschnitte mit Mangan-Gehalten von bis zu über 20%.Wichtig ist, dass die Mineralisierungen flach liegen und nur wenige Meter unterhalb der Oberfläche starten:Die Highlights sehen gut aus, doch wichtiger für mich ist die Kontinuität der Mineralisierungen. Hierfür muss man in der Pressemeldung weiter nach hinten gehen (ab Seite 14). Dort sehen wir alle Bohrungen mit Länge und Gehalt.Ich habe keine einzige Bohrung gefunden, die nicht über 10% Mangan enthält, was positiv ist.Oft blenden Unternehmen mit den Top-Resultaten, doch das ist hier nicht der Fall. Die Manganvorkommen auf dem Gebiet erscheinen robust und das komplette Material scheint über der wichtigen Marke von 10% zu liegen.Alles, was Firebird bislang veröffentlicht hat, ist überzeugend. Man möchte nun bald mit der Vormachbarkeitsstudie beginnen, doch zuvor muss man sicherlich nochmals Kapital aufnehmen. Ende Dezember waren noch 1,6 Millionen AUD vorhanden. Ich denke, dass ist auch der Grund, warum die Aktie nicht wirklich vom Fleck kommt. Das Management täte nun gut daran, zügig die Kasse aufzufüllen, um diesen Punkt aus dem Weg zu räumen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport