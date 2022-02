Physische Goldnachfrage in Asien verlangsamt aufgrund hoher Preise in Indien

"Die Käufe (in Indien) sind aufgrund des Preisanstiegs zurückgegangen. Die Verbraucher erwarten eine Preiskorrektur", erklärte Ashok Jain, Inhaber des in Mumbai ansässigen Goldgroßhändlers Chenaji Narsinghji. Die Käufe in der Hochzeitssaison haben sich abgeschwächt, könnten aber in den kommenden Wochen wieder zunehmen, da viele Bundesstaaten damit begonnen haben, die Beschränkungen zu lockern, berichtet Business Recorder In Singapur wurden in dieser Woche Aufschläge von etwa 1,80 bis 2,50 Dollar je Unze erhoben, verglichen mit einer Spanne von etwa 2 bis 2,50 Dollar in der vergangenen Woche. Die Käufe hätten aufgrund von Inflationsängsten zugenommen, sagte Brian Lan, Geschäftsführer des Händlers GoldSilver Central. Viele seien auch über die Entwicklung anderer Anlageklassen besorgt, und man habe vor allem in den letzten Tagen mehr Kunden verzeichnet, die Gold kaufen wollten, erklärte Lan.In China, dem wichtigsten Verbraucher, wurden Aufschläge von etwa 3 bis 6 Dollar je Unze gegenüber den Benchmark-Kassakursen für Gold erhoben, wobei die Aktivitäten nach den Feiertagen zum Neujahrsfest in der vergangenen Woche noch immer gedämpft waren. "Der physische Markt ist immer noch sehr ruhig. Ich rechne jedoch mit einer anhaltenden Nachfrage, da sich die Menschen um die Inflation und die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland sorgen", meinte Peter Fung, Leiter des Handels bei Wing Fung Precious Metals.© Redaktion GoldSeiten.de