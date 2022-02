Goldpreis könnte über 2.000 $ steigen, wenn Eskalation in der Ukraine andauert  UBS

Der Goldpreis zeigte sich zuletzt turbulent. Nach Einschätzung der Ökonomen von UBS ist es eine wichtige Maßnahme, das gelbe Metall in das Portfolio aufzunehmen, um dieses gegen die Ukraine-Krise zu wappnen. Allgemein sieht man Rohstoffe als wichtiges Instrument zur geopolitischen Absicherung. FXStreet.com zitiert die UBS wie folgt: "Angesichts des Risikos von Versorgungsunterbrechungen sind wir der Ansicht, dass breite Rohstoffanlagen eine wirksame geopolitische Absicherung für Portfolios darstellen und in einem Umfeld von beschleunigtem Wachstum, anhaltender Inflation und höheren Zinsen eine attraktive Renditequelle bieten."Entsprechend gehe man davon aus, dass eine weitere Verschärfung des Konflikts den Preis für Gold weiter in die Höhe treiben dürfte: "Wir glauben, dass eine anhaltende Eskalation den Goldpreis auf über 2.000 $/oz treiben könnte.© Redaktion GoldSeiten.de