USA starten "Stop Russian GOLD Act" und veranlassen LBMA & COMEX, russische Scheideanstalten zu vertreiben

Als das Vereinigte Königreich, die USA und die EU in der Woche vom 21. bis 25. Februar Sanktionen gegen Russland im Finanzsektor einführten, zögerten die außerbörslichen Edelmetallmärkte in London und damit auch die von der COMEX betriebenen Edelmetall-Futuresmärkte besonders lange, sich anzuschließen.Während die London Bullion Market Association (LBMA) die russischen Banken VTB, Sovcombank und Orkritie um den 24. und 25. Februar herum still und leise (und ohne jegliche Ankündigung) aus der LBMA-Mitgliedschaft ausschloss, schien die LBMA nicht in der Lage zu sein, eine Entscheidung über die sechs von der LBMA akkreditierten russischen Edelmetallscheideanstalten auf den LBMA-Listen für die gute Lieferung von Gold und Silber zu treffen. Dies geschah, obwohl es völlig offensichtlich war, dass die strukturelle Beschaffenheit und die betrieblichen Aktivitäten dieser russischen Scheideanstalten gegen die "Good Delivery Rules" der LBMA verstoßen und damit gegen die US-UK-EU-Sanktionen.Im Einzelnen handelt es sich bei diesen sechs russischen Scheideanstalten um Krastsvetmet, Prioksky, Novosibir, Uralelectromed, Moscow Special Alloys Plant und Shyolkosky. In einem vorherigen Artikel wurde auch darauf hingewiesen, dass jede von der LBMA zugelassene Gold- und Silberscheideanstalt auch auf der Liste der von der CME (COMEX) zugelassenen Marken (für die Gewährleistung und Lieferung) steht, eine Situation, die nach einer Massenzulassung von 267 Gold- und Silberscheideanstalten der LBMA Good Delivery List durch die CME im August 2020 entstanden ist. Das bedeutete, dass die 6 russischen Edelmetallscheideanstalten, um die es hier geht, auch auf der Liste der zugelassenen COMEX-Scheideanstaltmarken standen.Im Laufe der Woche ab dem 28. Februar wurde die anhaltende Zurückhaltung der LBMA deutlich, als Reuters am Donnerstag, den 3. März, einen Artikel veröffentlichte, in dem es hieß, die LBMA habe die sechs fraglichen russischen Scheideanstalten lediglich "gefragt", ob sie geschäftliche Beziehungen zu sanktionierten russischen Einrichtungen unterhalten. Dies ist eine bizarre Situation, da alle und jeder, vor allem die LBMA, die Natur des russischen Goldmarktes kennt und die russischen Scheideanstalten natürlich enge Beziehungen zu den sanktionierten russischen Banken unterhalten und sich im Besitz des russischen Staates bzw. der russischen Oligarchen befinden.In einem weiteren Artikel vom 4. März wurde auf die enorme Anzahl von Gold- und Silberbarren aus russischen Scheideanstalten hingewiesen, die in den weltweit größten börsengehandelten Gold- und Silberfonds, darunter GLD, SLV und IAU, gehalten werden, und es wurde spekuliert, dass ein Ausschluss russischer Barren von der LBMA-Good-Delivery-Zulassung die Verwendung von russischem Gold im nicht-westlichen internationalen Handel nur noch beschleunigen würde und für das US-Finanzministerium ein Albtraum wäre. In dem Artikel heißt es abschließend:"Denn wenn man russische Goldbarren auf dem Londoner Markt verbietet, würde dies mit Sicherheit die Verwendung von russischem Gold als ultimative Währung für den nicht-westlichen Handel und den Einsatz und die Verwendung desselben russischen Goldes überall sonst auf dem Weltmarkt beschleunigen, von Shanghai bis Mumbai, von Dubai bis Minsk, von Islamabad bis Riad, von Astana bis Sao Paulo und von Pjöngjang bis Johannesburg. Vielleicht ist das der schlimmste Alptraum der LBMA, des britischen Finanzministeriums und des US-Finanzministeriums und der wahre Grund, warum die LBMA ins Stocken geraten ist."Am Montagnachmittag (Londoner Zeit), dem 7. März, hat die LBMA dann endlich gehandelt und angekündigt, dass sie die sechs von der LBMA akkreditierten russischen Edelmetallscheideanstalten von ihren Good-Delivery-Listen von Gold und Silber streichen wird. In einer kurz gefassten Pressemitteilung mit dem Zeitstempel (15:33 7. März 2022) teilte die LBMA Folgendes mit:"In Anbetracht der Sanktionen des Vereinigten Königreichs, der EU und der USA und um einen geordneten Markt zu gewährleisten, hat die LBMA die folgenden Gold- und Silberscheideanstalten mit sofortiger Wirkung suspendiert:JSC Krastsvetmet (Gold und Silber)JSC Novosibirsk Refinery (Gold und Silber)JSC Uralelectromed (Gold und Silber)Moscow Special Alloys Processing Plant (Gold)Prioksky-Werk für Nichteisenmetalle (Gold und Silber)Shyolkovsky-Fabrik für Sekundäredelmetalle, SOE (Gold und Silber)Diese sechs Scheideanstalten werden vom Londoner Bullionmarkt bis auf Weiteres nicht mehr als Good Delivery akzeptiert.Bestehendes Material bleibt Good DeliveryNach einer Aussetzung oder einer Übertragung auf die frühere Liste werden die Barren, die der Betreiber der Scheideanstalt produziert hat, während er auf der Liste stand, weiterhin als Good Delivery" angesehen."Wenige Stunden später veröffentlichte die CME Group, Betreiber der weltgrößten Terminbörse für Metalle, der COMEX, um 14.52 Uhr (NYT) eine praktisch identische Erklärung wie die LBMA, in der sie mitteilte, dass dieselben sechs russischen Scheideanstalten von der Liste der an der COMEX zugelassenen Barrenmarken gestrichen wurden, und zwar wie folgt"Mit sofortiger Wirkung hat die Commodity Exchange, Inc. ("COMEX") mit sofortiger Wirkung den genehmigten Status für die Gewährleistung und Lieferung der folgenden Gold- und Silbermarken bis auf weiteres ausgesetzt.JSC Krastsvetmet (Gold und Silber)JSC Novosibirsk Refinery (Gold und Silber)JSC Uralelectromed (Gold und Silber)Moscow Special Alloys Processing Plant (Gold)Prioksky-Werk für Nichteisenmetalle (Gold und Silber)Shyolkovsky-Fabrik für Sekundäredelmetalle, SOE (Gold und Silber)"Gold und Silber, die vor dem 7. März 2022 produziert wurden, sind weiterhin garantie- und lieferberechtigt. Für Metall, das ab dem 7. März 2022 und danach produziert wird, besteht bis auf weiteres kein Anspruch auf Garantie und Lieferung."