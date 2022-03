Ifo-Index bricht ein; niedrigster Stand seit Beginn der Pandemie

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich offenbar massiv auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aus. Der ifo Geschäftsklimaindex fiel von Februar auf März von 98,5 auf 90,8 Punkte.In der Pressemitteilung des ifo Instituts heißt es:"Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist eingebrochen. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im März auf 90,8 Punkte abgestürzt, nach 98,5 Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im Februar. Grund war ein historischer Einbruch der Erwartungen um 13,3 Punkte, der den Rückgang bei Ausbruch der Coronakrise im März 2020 (11,8 Punkte) übertraf. Die Firmen schätzten auch ihre aktuelle Lage schlechter ein. Der Rückgang fiel jedoch vergleichsweise moderat aus (1,6 Punkte). Die Unternehmen in Deutschland rechnen mit harten Zeiten."© Redaktion GoldSeiten.de