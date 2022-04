Contrarian Puru Saxena über Inflation, Rohstoffe und Aktien

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit dem pensionierten Vermögensverwalter Puru Saxena über die Inflation, den Rohstoffmarkt und die wirtschaftliche Situation weltweit.Laut Saxena werde die Inflation in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen und in der zweiten Jahreshälfte drastisch zurückgehen. Weiterhin erklärt er, dass in den meisten Ländern der Welt eine massive Verschuldung herrsche. Aus diesem Grund würden die Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten nur für eine kurze Zeit anhalten.In Bezug auf den großen Run auf Rohstoffe erklärt der Experte, dass es in dem Sektor zu einem großen Washout kommen dürfte, sobald es positive Nachrichten/Entwicklungen im Ukraine-Krieg gebe. Er sehe hier spätzyklisches Verhalten und würde daher aktuell nicht mehr auf Rohstoffe setzen. Bevor es wieder aufwärts gehe, müsse es hier zu einem deutlichen Einbruch kommen, so Saxena.Bei Gold dürfte es ebenfalls zu einem Preisrückgang kommen, allerdings sollte dieser deutlich schwächer ausfallen als Beispielsweise bei Rohöl, Gas etc. Insgesamt habe Gold durch die Kryptowährungen an Safe-Haven-Nachfrage eingebüßt und sei daher verhältnismäßig wenig gestiegen.Saxena glaube indes nicht, dass die Bewertungen bei Aktien noch weiter sinken werden. Anleger, die bereit seien, gegen den Trend in Aktien zu investieren, könnten in den nächsten zehn Jahren seiner Einschätzung nach vermutlich das gesamte Unternehmenswachstum mitnehmen.© Redaktion GoldSeiten.de