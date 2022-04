Benz Mining Corp.: 37% in 5 Minuten

Benz wurde dann gestern auch in Kanada ausgesetzt. Kurz vor 16 Uhr in Sydney kam dann die Meldung, die man angekündigt hatte in Australien: Link Die Aktie wurde nur wenige Minuten gehandelt und explodierte. Benz Mining hat die ersten 6 Bohrungen auf dem Lithium-Gebiet Ruby Hills niedergebracht und ist dabei auf mehrere Pegmatit-Zonen gestoßen. In 5 von 6 Bohrungen wurden Pegmatit-Zonen entdeckt, wobei die Bohrung 006 die spannendste ist. Dort hat Benz nämlich bereits ab einer Tiefe von nur 3,4 Metern eine 31,3 Meter lange Zone mit Pegmatit durchschnitten:Das Unternehmen sendet die Auswertungen nun ins Labor, um die Gehalte zu erfahren. Positiv ist, dass die üblichen "Pfadfinder" wie Feldspat und Quarz sichtbar sind:Fazit:Die Meldung kam kurz vor Handelsende an der ASX und die Börse hat dann sofort den Handel wieder aufgenommen. Die Aktie explodierte in 5 Minuten um 37,41% bei fast 600.000 gehandelten Aktien:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.