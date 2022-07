Desert Gold Ventures: 1. Bohrloch ergibt 1,83 g/t Gold über 27,0* m

Bohrloch-ID VON (m) BIS (m) LÄNGE (m) Au_g/t

KO-22-RC-001 8 14 6 0,34

Einschl. 12 13 1 0,60

KO-22-RC-001 32 71 39 0,45

Einschl. 53 70 17 0,75

KO-22-RC-001 74 94 20 0,31

Einschl. 79 88 9 0,53

KO-22-RC-002 81 82 1 0,79

KO-22-RC-002 110 117 7 0,30

Einschl. 113 114 1 1,21

KO-22-RC-002 124 141 17 0,28

KO-22-RC-002 133 135 2 0,65

KO-22-RC-002 144 150 6 0,29

KO-22-RCD-001 48 59 11 0,33

Einschl. 54 57 3 0,61

KO-22-RCD-001 67 68 1 0,62

KO-22-RCD-001 90 98,9 8,9 0,64

KO-22-RCD-001 103,8 130,8 27,0 1,83

Einschl. 112 113 1,0 26,5

KO-22-RCD-001 132,5 141,25 8,75 0,26

KO-22-RCD-001 152 153,6 1,6 0,13

KO-22-RCD-001 156,3 180 23,7 0,61

Einschl. 174 179 5 1,26

BE-22-MET-001 0,5 45,5 45 12,4

Einschl. 21,5 33,5 12 29,75

Delta, July 18, 2022 - Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) gibt die Ergebnisse des ersten RC/Kernbohrlochs bekannt, das niedergebracht wurde, um die Lagerstätte Linnguekoto West zu testen. Dabei handelt es sich um ein metallurgisches Bohrloch, das auf der Lagerstätte Barani East niedergebracht wurde sowie die ersten 2 Bohrlöcher, die auf der Lagerstätte Mogoyafara South gebohrt wurden.Desert Golds President & CEO, Jared Scharf, sagte dazu: Ich freue mich sehr, dass die drei ersten Bohrlöcher auf Mogoyafara South und Linngeukoto West niedergebracht wurden. Die Bohrergebnisse bestätigen und unterstützen die historischen Bohrungen, die ungefähr im Jahr 2002 von Hyundai durchgeführt wurden. Anscheinend werden weitaus mehr Bohrungen auf diesen Lagerstätten benötigt, da sie nur bis zu flachen Tiefen getestet wurden und größtenteils zur Tiefe und entlang des Streichens nach Norden und Süden offen sind. Das metallurgische Testbohrloch auf Barani East ergab deutlich höhere Grade als angenommen, was sehr günstig ist, wenn und falls in diesem Gebiet Abbau stattfinden wird.Die Zone Linnguekoto West, die abgeleitete Mineralressourcen von 66.200 Unzen Gold in 1,39 Mio. Tonnen Goldmineralisierung mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold1 beherbergt, liegt im südlichen, zentralen Teil des Konzessionsgebiets (siehe Abbildung 5). Ein Bohrloch wurde niedergebracht, um Informationen aus erster Hand über die Beschaffenheit dieser Zone zu erhalten. Dieses Bohrloch ergab einen besten Abschnitt von 1,83 g/t Au über 27* Meter einschließlich 2,25 über 20,7 Meter und 26,5 g/t Au über 1,0 Meter. Außerdem ergab dieses Bohrloch einen neuen Goldlinsenabschnitt von 0,61 g/t Au über 23,8 Meter, einschließlich 1,26 g/t Gold über 5 Meter und 0,64 g/t Gold über 8,9 Meter (Abbildung 1). Die Zonen liegen in mäßig bis intensiv gebrochenem und von Quarzadern durchzogenem Schluffstein, Schiefer, Kalkstein und Mikrokonglomeraten (Abbildung 2). Die Zone Linnguekoto West wird so interpretiert, dass sie eine steil einfallende, hochgradige Struktur ist, die von einer Reihe von flach einfallenden, goldführenden Ausdehnungsstrukturen flankiert wird. Weitere Bohrungen sind nötig, um dieses Modell zu bestätigen.*-Die wahre Mächtigkeit wird auf 13 Meter geschätzt.**-Die wahre Mächtigkeit ist unbekannt.1-3. März, NI-43-101-konformer Bericht (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt SMSZ, Mali, Mineralressourcenbericht mit Stand vom 12. Januar 2022)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66728/SMSZ_220717_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Querschnitt durch Zone Linnguekoto Westhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66728/SMSZ_220717_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Kern aus Bohrloch KO-22-RCD-001 auf Linnguekoto West mit von Quarzadern durchzogenem, gebrochenem Schluff und Schiefer* geschätzte wahre Mächtigkeit von 13 Metern** geschätzte wahre Mächtigkeit unbekannt, da Bohrloch neigungsabwärts gebohrt wurde, um metallurgische Proben zu sammelnDas metallurgische Bohrloch auf Barani East ergab höher als erwartete Gehalte von 12,41 g/t Gold über 45 Meter (die wahre Mächtigkeit ist unbekannt - siehe Abbildung 3). Nahegelegene Bohrlöcher, die die Zone durchschnitten, ergaben 7,82 g/t Gold über 13 Meter, 5,66 g/t Gold über 16 Meter und 1,5 g/t Gold über 25 Meter und 1,58 g/t Gold über 7 Meter (die wahre Mächtigkeit in diesen Bohrlöchern wird auf 80-90% der erbohrten Länge geschätzt). Das Ziel für dieses Bohrloch war es, genug oxidierte Mineralisierung in einem Bohrloch für eine Reihe von metallurgischen und geotechnischen Tests zu sammeln, weshalb es größtenteils neigungsabwärts gebohrt wurde. Der Bohrkern aus diesem Bohrloch wird verwendet, um die Goldgewinnung durch Gravitationsverfahren, Haufenlaugungs- und geotechnischen Eigenschaften des oxidierten oberen Bereichs der Zone Barani East beurteilen zu können (siehe Abbildung 5 für Lage der Zone). Frühere metallurgische Arbeiten schätzen die Goldgewinnung durch Gravitationsverfahren auf bis zu 64 % und die typische CN-Laugungsgewinnung auf insgesamt bis zu 98,6 %.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66728/SMSZ_220717_DEPRcom.003.pngAbbildung 3. Abschnitt des metallurgischen Bohrlochs MET-001 auf Barani EastDie finalen 2 Bohrlöcher des Programms begannen ihre Tests der Zone Mogoyafara South (siehe Abbildung 5 für die Lage) mit zwei Grubenbereichen, die mit rund 800 Meter voneinander entfernt liegenden Bohrlöchern getestet wurden. Goldmineralisierte Zonen wurden durchteuft und die Mächtigkeit der Mineralisierung war besser als erwartet - in Bohrloch KO-22-RC-001 lag ein Abschnitt bei 0,75 G/T Au über 17 Meter (die wahren Mächtigkeiten werden auf 88% der erbohrten Mächtigkeit geschätzt - Abbildung 4). Basierend auf den Bohrlöchern und 25 Metern auf jeder Seite wurde eine 8-10 Meter breite Zone erwartet (siehe Abbildung 4). Der Großteil der Goldmineralisierung in diesem Bohrloch wird von felsischem Intrusionsgestein beherbergt. In Bohrloch KO-22-RC-002 traf man auf weniger Mineralisierung als erwartet. Allerdings endete dieses Bohrloch in Goldmineralisierung, was darauf schließen last, dass das goldführende System zur Tiefe hin noch offen ist. Es wird einiges an Bohrungen benötigt, um dies zu bestätigen und die Zone auf Erweiterungen zu testen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66728/SMSZ_220717_DEPRcom.004.pngAbbildung 4. Zone Mogoyafara South. Querschnitt durch neues Bohrloch KO-22-RC-001https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66728/SMSZ_220717_DEPRcom.005.jpegAbb. 5: Plankarte der Minerallagerstätten und Zonen, bedeutsame Bohrlochabschnitte*, Zusammenfassung der geochemischen Bodenuntersuchungen auf farblich konturiertem Analysesignal; magnetische Daten* Sämtliche Goldgehalte über die Mächtigkeit - ausgenommen die Erkundungsgebiete Soa, Berola und Gourbassi - stellen Bohrlöcher dar, wobei die wahren Mächtigkeiten bei den meisten Bohrlöchern zwischen 65 und 95 % liegen. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten in den Erkundungsgebieten Soa und Berola sind nicht bekannt. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten in den Gourbassi-Zonen werden auf 60 bis 90 % geschätzt.Die Drahtgittermodellierung der GWN-Linsen ist im Gange, um zusätzliche Bohrlöcher zu planen und die Ressourcenschätzung zu aktualisieren. Schnecken- und weitere AC-Bohrlöcher nördlich und östlich der Zone Gourbassi West North sowie Folgebohrungen hinsichtlich der Bohr- und Schneckenbohrergebnisse von 2021, die während des jüngsten Programms nicht abgeschlossen wurden, müssen noch durchgeführt werden. Eine Zusammenfassung der Ziele mit hoher Priorität von 2021, die weiterverfolgt werden müssen, beinhaltet Folgendes:- Sola 2,04 g/t Gold auf 30 m- Kamana 1,80 g/t Gold auf 17 m- Manakoto 1,65 g/t Gold auf 21 m- Sorokoto South 2,68 g/t Gold auf 6 m- Frikidi Gold-in-Schneckenbohrloch-Werte von 8.650, 3.100, 2.370, 462 und 440 ppb GoldEine detaillierte Prüfung der Metallurgie und der Abbaubarkeit der Oxid-Goldressourcen, beginnend mit der hochgradigeren Lagerstätte Barani East, ist im Gange.Für die Lagerstätten Gourbassi West North, Mogoyafara South und Linnguekoto West ist ein Folgebohrprogramm in Planung.Alle Schneckenbohr- und Bohrkernproben werden zur Einrichtung von SGS in Bamako (Mali) gebracht, wo sie aufbereitet werden. Die aufbereiteten Proben werden anschließend zur Analyse des Goldgehalts mittels Brandprobe im LKW zur Anlage von SGS in Ouagadougou (Burkina Faso) gebracht oder verbleiben im SGS-Labor in Bamako. Standard-, Leer- und Doppelproben werden alle 22 bis 30 Proben bzw. eine Kontrollprobe ungefähr bei jeder 8. Analyseprobe in die Probencharge eingeführt. Alle Analysechargen werden auf ihre Qualität überprüft, indem 20 Standardproben mit einer Standardabweichung von mehr als 2 bis 3 SD von einem bestimmten Wert und 20 Leerproben, die mehr als 10 ppb Gold enthalten, erneut analysiert werden.Zertifizierte Referenzmaterialien und Leerproben wurden im Verhältnis 1:20 in den Probenfluss eingebracht. Felddoppelproben wurden im Verhältnis von 1:50 genommen. Alle Proben wurden von SGS Laboratories in Bamako im Standardpräparationsverfahren und mit 50 Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss analysiert. SGS bringt seinerseits eigene QA/QC-Proben in den Probenfluss ein und berichtet diese an Ashanti zur doppelten Prüfung. Hochgradigere Proben werden wiederholt aus Pulp- oder Ausschussmaterial oder beidem analysiert.Desert Gold liegen keine Informationen über die QA/QC-Verfahren von Hyundai in der Zone Linnegukoto West vor. Die Nachverfolgung historischer Bohrergebnisse im Barani-Gebiet deutet jedoch auf ein akzeptables Maß an Genauigkeit hin. Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das zwei Goldexplorationsprojekte in West-Mali (SMSZ und Djimbala) und das Goldprojekt Rutare in Zentral-Ruanda besitzt. Desert Golds Konzessionsgebiet SMSZ in Mali beherbergt nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 Unzen) und vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 Unzen). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf www.SEDAR.com oder unsere Firmenwebseite unter www.desertgold.ca.Für das BoardJared ScharfJared Scharf, President & CEOJared Scharf, President and CEOE-Mail: jared.scharf@desertgold.caTel.: +1 (858) 247-8195Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen ist allein für den Inhalt und die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich. Don Dudek, P.Geo., ein Director von Desert Gold, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem Mineralressourcenschätzungen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorliegen, die ein Mineralvorkommen wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem Bergbaubetrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedar.com abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!