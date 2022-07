Marc Faber im GoldCore-Interview

GoldCore TV veröffentlichte in dieser Woche ein interessantes Interview mit Dr. Marc Faber, dem Finanzexperten und Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Report.Der hoch angesehene Veteran der Investmentbranche spricht darin über die Inflation, den Untergang der Zentralbanker und den Krieg gegen Putin. U. a. erklärt Faber, dass das Beste, was man nun gegen die Inflation tun könne, die Abschaffung der Federal Reserve sei. Immerhin seien alle Zentralbanker Lügner. Weiterhin sei eine Rezession lange überfällig. Ursache des Übels sei die lockere Geldpolitik der vergangenen Jahre.Sämtliche Schwierigkeiten würden derzeit allerdings dem russischen Präsidenten Putin in die Schuhe geschoben. Grund für den Krieg in Osteuropa sei in Wahrheit aber u. a., dass einige hochrangige Amerikaner ein Problem mit Putin hätten. Weiterhin sieht er eine Eskalation bzw. Ausweitung des Krieges voraus.Faber kritisiert zudem die westlichen Regierungen massiv. Die Politiker seien nicht daran interessiert, das Volk zu repräsentieren. Vielmehr würden sie sich lediglich um ihre eigenen Interessen kümmern und sämtliche Meinungsfreiheit verhindern.© Redaktion GoldSeiten.de