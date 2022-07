Capricorn Metals Ltd.: Bohrergebnisse

Goldproduzent Capricorn Metals veröffentlichte heute eine ganze Reihe an neuen Bohrergebnissen vom neu erworbenen Mt. Gibson Projekt und auch von der aktuellen Mine: Link Auf Mt Gibson konnte die Firma nun bereits 80.124 Bohrmeter (514 Löcher) von den geplanten 81.000 Metern abschließen, doch man möchte aufgrund der guten Ergebnisse nochmals auf 105.000 (!) Bohrmeter aufstocken.Bislang wurden 280 Bohrungen ausgewertet, der Rest ist noch im Labor. Hervorrangende Treffer innerhalb der Ressourcen-Zonen und auch außerhalb:Auf Karlawinda, der Mine, auf der man seit einem Jahr abbaut, wurden 23.664 Bohrmeter abgeschlossen, geplant sind insgesamt 30.000 Meter.Auch hier ordentliche Treffer, teilweise auch außerhalb der aktuellen Ressourcen-Kalkulation. Alles über 1 g/t Gold ist für Karlawinda stark.Ein gutes Update von Capricorn und das Unternehmen wird bis in den Spätsommer hinein mit den Bohrungen fortfahren. Im September soll eine neue Ressourcen-Kalkulation für Karlawinda und MT Gibson fertiggestellt werden.Vorab hat Capricorn ein Rekordquartal per Ende Juni verkündet, der Quartalsbericht steht aber noch aus.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.