Indische Goldreserven stiegen über die letzten fünf Jahre um 36%

Von 705,6 Tonnen im zweiten Quartal 2021 stiegen die indischen Goldreserven um 9% auf 768 Tonnen im zweiten Quartal 2022. Dies ist jedoch nicht neu. Indien hat seine Goldbestände in den letzten Jahren schrittweise erhöht, von 561 Tonnen im Juni 2018 sind sie nun um 36,8% gestiegen, berichtet The Hindu Businessline Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India) hat versucht, ihre Devisenreserven weg vom US-Dollar zu diversifizieren, indem sie 63 Tonnen Gold kaufte, um ihre Reserven zwischen Juli 2021 und Juni 2022 aufzustocken. Dies geht aus den vom World Gold Council veröffentlichten Daten hervor.Indien hat die neuntgrößten Goldreserven der Welt, aber der Anteil des Goldes an den Gesamtreserven ist mit 8% recht gering. Dies spricht vielleicht für eine Erhöhung der Goldbestände und führt zu höheren Goldkäufen durch die RBI. Da der größte Teil der indischen Devisenreserven in auf US-Dollar lautenden Wertpapieren gehalten wird, besteht für das Land die Gefahr einer Erosion der Reserven aufgrund eines Anstiegs der Renditen von US-Anleihen. Es überrascht nicht, dass Indien unter den 10 Ländern mit den höchsten Goldreserven der Welt die größte Menge an Gold gekauft hat.© Redaktion GoldSeiten.de