Image Resources NL: Verlängerung für Boonanarring

Gute News heute bei Image Resources: Link Das Management konnte eine Vereinbarung mit den Landeigentümern der südlichen Ausdehnung des Boonanarring Projektes unterzeichnen und somit wird die Firma dort drei oder vier Monate länger abbauen können. Laut dem aktuellen Zeitplan könnte Image Resources NL dort noch bis Mai/Juni 2023 produzieren. Dies könnte das Produktions-GAP entsprechend reduzieren. Dies war zunächst auf rund 3 Monate angesetzt, doch mit den Verzögerungen bei den Genehmigungen wurden zuletzt bis zu 6 Monate taxiert:Die Umsetzung der Verarbeitungsanlage von der aktuellen Mine auf die neue Atlas Mine sollte 25 Millionen AUD kosten und die Produktion für 3 Monate unterbrochen sein. Das Unternehmen kalkuliert nun aufgrund der steigenden Kosten neu und mit der Verlängerung der Abbaulizenz auf der aktuell produzierenden Mine hat man mehr Zeit gewonnen.Das sind gute Neuigkeiten und das Management arbeitet an Lösungen, um die Produktionsunterbrechung so gering wie nur möglich zu halten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport