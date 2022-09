Das iPhone/Gold Ratio 2022

Im diesjährigen "In Gold We Trust"-Bericht der Incrementum AG findet sich ein interessanter Chart, welcher die Kaufkraft von Gold in iPhones von Apple darstellt."Seit seiner Geburtsstunde 2007 hat der Preis des jeweils teuersten iPhone-Modells am Tag seiner Einführung kräftig zugelegt. Gleich um 150% kostet das "iPhone 14 Pro" mehr als das allererste iPhone, das Ende Juni 2007 in den Handel kam – 1.499 USD zu 599 USD lautet der ernüchternde Vergleich in US-Dollar. Das entspricht einer jährlichen iPhone-Inflationsrate von 6,3% pro Jahr", heißt es in der Beschreibung. Und weiter: "Keinen Grund fürs Wehklagen gibt es hingegen für Goldanleger. 2007 musste er für das allererste iPhone 0,92 Unzen Gold aufwenden. 15 Jahre später ist für das "iPhone 14 Pro" mit 0,87 Unzen Gold sogar eine leicht geringere Menge fällig. Im Vergleich zum Vorjahrespreis von 0,86 Unzen blieb der Preis nahezu unverändert." Hier gelangen Sie zum vollständigen Bericht in deutscher Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de