Recharge Resources: Abschluss der Bauarbeiten für Bohrcamp für bevorstehendes Bohrprogramm mit einem produktionsfähigen Bohrloch

Vancouver, 11. Oktober 2022 - Recharge Resources Ltd. (Recharge) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gab heute bekannt, dass sein Bohrcamp einschließlich Unterkünften für das vollständig finanzierte Bohrprogramm mit produktivem Bohrloch im Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, fertig gestellt ist. Der CEO, der qualifizierte Sachverständige und Berater von Recharge werden bei der Aufnahme der Bohrungen vor Ort sein.Das Camp befindet sich in der Gemeinde Pocitos, ca. 10 km von dem Bohrstandort im Pocitos Salar für ein produktionsfähiges Bohrloch entfernt.Recharge arbeitet weiterhin eng mit nationalen Beratern und der lokalen Gemeinschaft an dem einzigen Bohrloch mit einem Produktionsdurchmesser von 400 Metern zusammen, das sich zwischen den beiden zuvor gebohrten HQ-Explorations-Diamantbohrlöchern befindet. Durch ihre Positionierung soll die Kontinuität des Grundwasserleiters bestätigt werden, der die Lithiumsolen enthält, die bei früheren Bohrkampagnen zwecks Erstellung eines mit dem NI 43-101 konformen Ressourcenberichts festgestellt wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67767/2022_10_11COMPLETED_DE_Prcom.001.jpegIm Gebiet von Salta wurden bedeutende Bohrungen nach Lithium in einer Region durchgeführt, die sich möglicherweise zu einem erstrangigen weltweiten Produzenten entwickeln wird. Dies hatte zu Engpässen bei Unterkünften geführt, die in der diesjährigen Kampagne eine enorme Herausforderung dargestellt haben.Die neuen Unterkünfte von Recharge sehen sogar zukünftige Erweiterungen vor, zumal das Unternehmen nunmehr eine mit dem NI 43-101 konforme Ressource definiert, Scoping- und Machbarkeitsstudien durchführt und sich weiter in Richtung seines letztlichen Ziels hinbewegt, die Ekosolve-Lithiumextraktionsanlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr zu errichten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67767/2022_10_11COMPLETED_DE_Prcom.002.pngAbbildung 1. Bohrung an dem Standort während der Bohrkampagne 2018Video der Bohrungen in Pocitos mit einer außergewöhnlichen Durchflussmenge (Bohrungen von 2018): https://recharge-resources.com/wp-content/uploads/2022/06/Pocitos-1-Salar-Brine-Flow.mp4Bei beiden im Jahr 2018 im Lithiumprojekt Pocitos 1 gebohrten Bohrlöchern wurde eine hohe Durchflussmenge festgestellt. Diese hohe Durchflussmenge wird voraussichtlich zu niedrigeren Betriebskosten führen, da weniger Pumpen erforderlich sind, und sicherstellen, dass die Säulen mit der Ekosolve-Extraktionsmethode, die im Projekt Pocitos 1 eingesetzt werden soll, über genügend Sole verfügen.Der CEO David Greenway erklärte dazu wie folgt: Nachdem bereits zwei durch explorative Entdeckung positionierte Bohrlöcher vorhanden sind, ist Recharge nun dabei, sein vollständig finanziertes Bohrprogramm 2022 für ein produktives Bohrloch im Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 zu starten.Wir verfügen über ein äußerst professionelles Team vor Ort mit ausgezeichneten neuen Unterkünften und freuen uns, dass wir letztlich allen Interessengruppen, einschließlich der Gemeinde Pocitos, der Stakeholder von Recharge Resources und unserer wachsenden Teams in Australien, Argentinien, den USA und Kanada, Nutzen bringen werden.Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, die über Gas-, Strom- und Telefon-Internetanschluss verfügt. Pocitos I erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorations- und Erschließungsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 Meter, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.A.I.S. Resources Ltd. ermittelte bei der ersten Bohrkampagne auf dem Projekt im Mai 2018 Lithiumwerte von bis zu 125 ppm (Laboranalyse durch Alex Stewart). AIS verwendete einen Doppelpacker in den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern niedergebracht wurden. Die Durchflussrate des Bohrlochs war beträchtlich und konnte für mehr als fünf Stunden beobachtet werden. Beide Bohrlöcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf. Recharge plant, ein drittes förderbereites Bohrloch niederzubringen, um eine NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung durchzuführen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67767/2022_10_11COMPLETED_DE_Prcom.003.pngPhillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.Für das Board of DirectorsDavid GreenwayDavid Greenway, CEOJoel WarawaTel: 778-588-5473E-Mail: info@recharge-resources.comWebsite: recharge-resources.comDie Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!